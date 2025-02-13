Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года с доходом 260 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, сообщает ТАСС. Согласно порталу Sportico, его доход составил 260 млн долларов.

На втором месте оказался американский баскетболист Стефен Карри с доходом 153,8 млн долларов. Замыкает тройку лидеров британский боксер Тайсон Фьюри с 147 млн долларов.

В десятку самых успешных спортсменов по доходам также вошли Лионель Месси с доходом 135 млн долларов, Леброн Джеймс – 133,2 млн долларов, Неймар – 133 млн долларов, Александр Усик – 122 млн долларов, Карим Бензема – 116 млн долларов, Килиан Мбаппе – 110 млн долларов и Джон Рам с доходом в 105,8 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду, 39-летний нападающий португальской сборной и клуба «Аль-Наср», назвал себя величайшим футболистом в истории.

В 2021 году Роналду признали лучшим бомбардиром в футбольной истории.

А в 2020 году Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером.