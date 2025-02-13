Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года с доходом 260 млн долларов
Португальский футболист Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico: он заработал 260 млн долларов в 2024 году, значительно обогнав коллег.
Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, сообщает ТАСС. Согласно порталу Sportico, его доход составил 260 млн долларов.
На втором месте оказался американский баскетболист Стефен Карри с доходом 153,8 млн долларов. Замыкает тройку лидеров британский боксер Тайсон Фьюри с 147 млн долларов.
В десятку самых успешных спортсменов по доходам также вошли Лионель Месси с доходом 135 млн долларов, Леброн Джеймс – 133,2 млн долларов, Неймар – 133 млн долларов, Александр Усик – 122 млн долларов, Карим Бензема – 116 млн долларов, Килиан Мбаппе – 110 млн долларов и Джон Рам с доходом в 105,8 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду, 39-летний нападающий португальской сборной и клуба «Аль-Наср», назвал себя величайшим футболистом в истории.
В 2021 году Роналду признали лучшим бомбардиром в футбольной истории.
А в 2020 году Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером.