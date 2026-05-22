Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес российских школьников, завоевавших золотые медали на на II Открытой международной олимпиаде по биологии.
Президент России направил поздравительную телеграмму в адрес отечественных школьников, завоевавших золотые медали на престижном международном соревновании по биологии, сообщается на сайте Кремля. Глава государства высоко оценил уровень подготовки и творческий потенциал юных талантов.
«На этих престижных интеллектуальных соревнованиях вы уверенно продемонстрировали лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Завоёванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд и целеустремлённость», – подчеркнул президент в своем обращении к победителям.
Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.