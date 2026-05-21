Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Тренер «Локомотива» Хартли объявил об уходе после победы в Кубке Гагарина
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли принял решение завершить профессиональную деятельность сразу после завоевания командой Кубка Гагарина.
Хартли решил оставить пост главного тренера «Локомотива», передает РИА «Новости». Накануне ярославцы в гостях обыграли казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счетом три – два. Клуб во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
«Я покинул «Локомотив». Я закончил. Старый уже», – сказал Хартли журналистам. Тренеру 65 лет, он возглавил ярославский коллектив летом 2025 года. Наставник стал первым иностранным специалистом, выигравшим два Кубка Гагарина.
Ранее тренер завоевал этот трофей с омским «Авангардом», которым руководил с 2018 по 2022 год. Также канадец возглавлял клубы NHL Calgary Flames, Atlanta Thrashers и Colorado Avalanche. С последней командой он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2000/01.
