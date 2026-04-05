Унесенных рекой людей в Дербентском районе спасли из воды
Унесенные рекой люди из Дербентского района Дагестана спасены, они в безопасности, заявил глава центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.
«Люди оказались в воде как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы. Уже несколько человек извлечены из воды и находятся в безопасности», – сказал он РИА «Новости».
Исрафилов уточнил, что спасенных семеро, их удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции.
«Беременную женщину и ребенка тоже спасли», – сказал он.
В воскресенье течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Кроме того, в Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.