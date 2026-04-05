Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

Tекст: Антон Антонов

Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.



Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

