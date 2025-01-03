Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Подполье Херсона сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ
Пророссийское подполье Херсона сообщило о разгроме подразделения ВСУ по переданным координатам
Организация сопротивления в Херсоне сообщила о передаче координат украинских сил, что позволило российским войскам уничтожить 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей.
Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о том, что российские войска уничтожили 80 бойцов Вооруженных сил Украины, 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Как передает ТАСС, это стало возможным благодаря переданным координатам, которые предоставили местные подпольщики.
В сообщении организации говорится: «Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 80 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, 5 наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномет».
Организация также обратилась к жителям с просьбой предоставлять координаты возможного расположения украинских военных на правом берегу Днепра, чтобы содействовать дальнейшим действиям российских сил.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что совокупные потери вооруженных сил Украины за неделю превысили 12455 военнослужащих, уничтожены несколько десятков танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок.