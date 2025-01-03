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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    3 января 2025, 14:33 • Новости дня

    Подполье Херсона сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ

    Пророссийское подполье Херсона сообщило о разгроме подразделения ВСУ по переданным координатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация сопротивления в Херсоне сообщила о передаче координат украинских сил, что позволило российским войскам уничтожить 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей.

    Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о том, что российские войска уничтожили 80 бойцов Вооруженных сил Украины, 15 военных автомобилей и другие боевые единицы. Как передает ТАСС, это стало возможным благодаря переданным координатам, которые предоставили местные подпольщики.

    В сообщении организации говорится: «Благодаря координатам, переданным храбрыми подпольщиками, российские военнослужащие уничтожили: 80 киевских боевиков, 13 пунктов управления беспилотниками, 5 наблюдательных пунктов, 15 военных автомобилей, три антенны ретранслятора и один миномет».

    Организация также обратилась к жителям с просьбой предоставлять координаты возможного расположения украинских военных на правом берегу Днепра, чтобы содействовать дальнейшим действиям российских сил.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что совокупные потери вооруженных сил Украины за неделю превысили 12455 военнослужащих, уничтожены несколько десятков танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    3 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску

    Forbes: Бригада ВСУ понесла потери и развалилась до прибытия в Красноармейск

    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название – Покровск), понесла серьезные потери личного состава и техники, сообщил журнал Forbes.

    Журнал Forbes пишет, что недавно сформированная 155-я механизированная бригада ВСУ, вооруженная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала разваливаться еще до прибытия в Красноармейск, передает РИА «Новости».

    По данным издания, штатная численность соединения должна была составлять около 5,8 тыс. человек, однако 1,7 тыс. из них покинули часть во время подготовки, даже те военные, которые добрались до фронта, проявляют себя плохо. В публикации говорится, что целые батальоны новобранцев из свежих бригад ВСУ готовы бросить соединение при первой возможности.

    Военкор Александр Коц объяснил, что освобожденное Новотроицкое станет плацдармом к наступлению на Красноармейск (Покровск), который ВС России, скорее всего, возьмет в клещи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье на ореховском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости». Населенный пункт находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 09:54 • Новости дня
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил, сообщили в СВР России.

    В СВР сообщили. что западные политические круги обеспокоены снижением способности украинской армии противостоять вооруженным силам России, передает ТАСС.

    По информации Службы внешней разведки России, в этих кругах не исключают скорого обвала обороны Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, СВР России сообщает о готовящемся решении на Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Это требование поступило от американской администрации. Решение, по словам источников СВР, уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.

    По данным СВР, страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Причиной этому служит реальная угроза отправки украинцев на фронт, что вынуждает их искать способы избежать мобилизации.

    Ранее командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

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    3 января 2025, 08:30 • Новости дня
    В Киеве произошла серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

    В Киеве произошла серия взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве несколько раз прозвучала серия взрывов, сообщил украинский телеканал.

    Украинский телеканал ТСН сообщил, что в столице Украины прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно информации, поступившей позже, телеканал уведомил о новых, повторных взрывах, которые также были слышны в различных районах города.

    Ранее в результате взрывов в Киеве получили повреждения административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата.

    До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

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    3 января 2025, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последнюю неделю нанесли 12 групповых ударов и один массированный по объектам энергетики, обеспечивавшим украинский ВПК, сообщило Минобороны России.

    С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года высокоточное оружие и ударные дроны поразили объекты энергетики ВПК Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха сборки, места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных боевиков.

    Напомним, в 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    3 января 2025, 10:06 • Новости дня
    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины

    Американский журналист Хинкл заявил о противостоянии в администрации Трампа по украинскому вопросу

    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с внутренним противостоянием по украинскому вопросу, поскольку ее члены придерживаются разных взглядов на конфликт, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл выразил мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет разделена по вопросу Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, разногласия могут привести к «гражданской войне» внутри команды, так как политики придерживаются противоположных взглядов на конфронтацию с Россией.

    Хинкл отметил, что традиционно антироссийски настроенные республиканцы из команды Трампа публично поддержат его мирные устремления, но за кулисами может идти борьба. Он подчеркнул, что не все в администрации согласны с курсом на мирное урегулирование конфликта.

    Среди будущих членов администрации, которые, вероятно, не разделяют антироссийской позиции, Хинкл выделил кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

    Ранее Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, выразив уверенность, что при его президентстве этого конфликта удалось бы избежать. Путин в свою очередь заявил о готовности к диалогу с Трампом, если такая встреча состоится.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» опубликовало российское Министерство обороны.

    Удар реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорный пункт и пункт управления украинскими дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар позволил продвинуться штурмовикам группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

    Ранее ВС России поразили опорный пункт украинских военных в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    3 января 2025, 08:09 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 22 украинских дрона над шестью регионами России

    Российские ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями.

    В ночь на 30 октября российские силы ПВО уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине, следует из Telegram-канала Минобороны.

    В частности, десять дронов было сбито над Брянской областью. Над Орловской и Ростовской областями уничтожено по четыре беспилотника. Кроме того, два аппарата были ликвидированы над Белгородской областью, и по одному над Волгоградской и Липецкой областями.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах ночью сбито четыре беспилотника, еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над Орловской областью, а восемь беспилотников уничтожены ПВО над Брянской областью.

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    3 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Зеленский признал рост числа дезертиров в рядах ВСУ

    Зеленский заявил об увеличении числа случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году число случаев самовольного оставления частей в вооруженных силах Украины возросло, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «СОЧ (самовольное оставление частей) в 2024 году увеличилось», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его словам, конфликт на Украине продолжается долго, «люди устают». Он также отметил, что сейчас у ВСУ не очень много резервов для ротации военных на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский одобрил закон, позволяющий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без наказания.

    Bloomberg сообщало, что число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года, достигнув почти 96 тыс. случаев, усугубляя кадровый кризис в армии.

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    3 января 2025, 07:57 • Новости дня
    Токаев назвал Россию «непобедимой в военном отношении»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя российскую специальную военную операцию на Украине, назвал Россию «непобедимой в военном отношении».

    По словам Токаева, сложилась «уникальная ситуация». «Россия в военном отношении непобедима», – подчеркнул он, отметив, что Киев, используя поддержку Запада, пытается «выстоять» в этом конфликте, «хотя бы не проиграть», передает ТАСС со ссылкой на Ana tili.

    Токаев рассказал, что также обсуждал ситуацию на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора в начале декабря 2024 года.

    Он полагает, что решение этой проблемы зависит «от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы». Токаев указал, что его страна «с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира», передает РИА «Новости».

    В ноябре президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении Москвы и Астаны конструктивно решать вопросы в двусторонних отношениях и пригласил Токаева посетить Петербург и Москву.

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    3 января 2025, 02:14 • Новости дня
    Житель Сум умер после избиения в военкомате

    Житель Сум скончался от черепно-мозговой травмы после избиения в украинском военкомате

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах скончался 40-летний украинец, получивший черепно-мозговую травму в городском военкомате; в Полтавской области Украины сотрудники военкомата сломали мужчине ногу, сообщают местные СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что 29 декабря «сумчанин получил смертельную травму в городском ТЦК» – территориальном центре комплектования (военкомате). Родственники погибшего заявили украинским журналистам о своих опасениях, что виновные в инциденте могут избежать наказания.

    Кроме того, украинским СМИ стало известно, что сотрудники военкомата в Полтавской области Украины сломали ногу другому мужчине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщается, что на Украине военные подвергают пыткам мобилизованных мужчин, отказывающихся служить по соображениям совести, а также нарушаются международные соглашения и Конституция Украины.

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    2 января 2025, 18:13 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения миномета ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет FPV-дрона российской группировки «Север» уничтожил миномет ВСУ на огневой позиции в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Минобороны России в Telegram-канале продемонстрировало видео, на котором показано уничтожение миномета вооруженных сил Украины в Харьковской области. На кадрах видно, как расчет FPV-дрона группировки войск «Север» выявляет огневую позицию противника и наносит по ней удар.

    Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр, а также показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном.

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    3 января 2025, 07:25 • Новости дня
    Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам инфраструктуры одного из НПЗ

    Суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото инфраструктуры одного из НПЗ из-за атак украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд обязал «Яндекс» удалить с картографического сервиса изображения объектов российского нефтеперерабатывающего завода в связи с угрозой украинских беспилотников, говорится в судебных документах.

    В соответствии с решением суда «Яндекс» должен в течение месяца удалить или ретушировать на картах и фотографиях изображения объектов завода из сервиса «Яндекс карты». Также компания обязана выплатить государственную пошлину. «Исковые требования – удовлетворить», – приводит ТАСС текст судебного решения.

    Представитель надзорного ведомства заявил, что на картах «Яндекс» в свободном доступе находится информация обо всех объектах данного НПЗ, который имеет стратегическое значение. Завод обеспечивает нужды российской армии и флота, и в 2024 году уже подвергался атакам дронов. В результате этих атак пострадала инфраструктура предприятия, а сотрудники получили ранения.

    Попытки решить вопрос напрямую со штаб-квартирой «Яндекс» не увенчались успехом, поэтому ведомство обратилось в суд. Суд поддержал доводы прокуратуры, указав, что открытый доступ к данным подрывает обороноспособность страны и негативно влияет на поставки для Вооруженных сил. Представитель «Яндекса» возражал против решения, но суд посчитал обстоятельства достаточно серьезными для удовлетворения иска.

    Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для ОПК объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вызвали недовольство США. В сентябре российская ПВО уничтожила и перехватила за ночь 158 украинских БПЛА самолетного типа, атаке подвергся в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод. Украинские беспилотники не раз атаковали НПЗ. Так, при атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек.

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    3 января 2025, 00:35 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Орловской областью

    Tекст: Антон Антонов

    В Орловской области сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Минобороны России, с 20.00 до 22.00 мск над российскими регионами уничтожены семь украинских беспилотников, в том числе два – над Орловской областью.

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

      Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Время эпатажных фриков уходит

      Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Русское кино набрало высоту

      2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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