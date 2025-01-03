Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» в последние семь дней продолжала уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация, беспилотники и артиллерия поразили семь механизированных, три десантно-штурмовые бригады ВСУ и другие подразделения. Потери противника на этом направлении составили свыше 3130 военнослужащих.

Группировка «Запад» поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Противник потерял более 3175 военнослужащих и множество единиц военной техники, включая американские и натовские образцы.

В зоне ответственности группировки «Южной» ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, а также значительное количество бронетехники, включая образцы производства США и Британии.

В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 1155 человек и значительное количество техники, включая американские артиллерийские установки.

Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты в ДНР и отразили многочисленные контратаки. Потери противника здесь составили свыше 2750 военнослужащих и множество единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

Группировка войск «Днепр» нанесла удары по механизированным и пехотным бригадам ВСУ, в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих и значительное количество техники.

В плен за неделю взяты 46 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название – Покровск).

Также сообщалось, что в предыдущие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 580 военнослужащих.