Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Украина за сутки потерял более 580 военнослужащих на Курском направлении
Российские войска отразили попытки ВСУ вторгнуться на территорию в Курской области, нанеся значительный урон противнику, в том числе уничтожив более 580 военнослужащих.
Как передает Минобороны России в Telegram-канале, Вооруженные силы России продолжают наступательные действия против ВСУ в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким механизированным и десантно-штурмовым бригадам противника в различных населенных пунктах.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерийский огонь нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах, включая Александрию и Лебедевку, а также в ряде населенных пунктов в Сумской области.
За последние сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер и ряд другой техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия. Всего за период боевых действий на этом направлении противник потерял более 47 тыс. 40 военнослужащих и значительное количество тяжелой техники, включая 263 танка и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, и российские войска продолжают наносить удары по ключевым позициям противника.