Tекст: Ольга Иванова

Как передает Минобороны России в Telegram-канале, Вооруженные силы России продолжают наступательные действия против ВСУ в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким механизированным и десантно-штурмовым бригадам противника в различных населенных пунктах.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерийский огонь нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах, включая Александрию и Лебедевку, а также в ряде населенных пунктов в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер и ряд другой техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия. Всего за период боевых действий на этом направлении противник потерял более 47 тыс. 40 военнослужащих и значительное количество тяжелой техники, включая 263 танка и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, и российские войска продолжают наносить удары по ключевым позициям противника.