КСИР сообщил об уничтожении искавшего сбитого пилота американского самолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о перехвате и уничтожении американского самолета, который осуществлял поиски второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV. В заявлении КСИР отмечается: «Американский самолёт, занимавшийся поиском пилота сбитого истребителя F-15, был перехвачен и уничтожен к югу от Исфахана».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второй пилот сбитого в Иране самолёта F-15E уже спасён и находится в безопасности. Он уточнил, что в спасательной операции были задействованы десятки самолётов.

Кроме того, телеканал Press TV сообщает о заявлении иранских сил противовоздушной обороны, которые заявили о перехвате и уничтожении израильского беспилотника Hermes-900.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.