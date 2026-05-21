МИД: Санкционная петля вокруг Кубы отражает нетерпимость США к инакомыслию

Захарова назвала санкции США против Кубы попыткой «экономического удушения»
Попытки Соединенных Штатов усилить санкционное давление на Гавану свидетельствуют о нетерпимости к любому инакомыслию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что Москва решительно осуждает вмешательство во внутренние дела суверенного государства, передает РИА «Новости».
«Попытки администрации Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время еще и топливо-энергетической блокадой являются прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию», – заявила дипломат.
По словам Захаровой, новые ограничения, введенные в начале мая против компаний, ведущих бизнес на острове, представляют собой очередной этап политики «экономического удушения».
Россия подтверждает свою солидарность с Гаваной и намерена продолжать оказывать поддержку братскому кубинскому народу в этот сложный период.
«Решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Будем продолжать оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период», – уточнила дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали разработку планов вооруженного вторжения на Кубу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преступным указ США о запрете экспорта нефти в республику.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать Гаване в требовании прекратить американскую блокаду.