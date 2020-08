США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая 17 августа 2020, 21:50

Фото: Reuters

Текст: Ольга Самофалова

Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность? Пока Китай не решил ударить по всему технологическому сектору США в отместку за тот же Huawei и торговые войны, администрация Трампа решила поощрить развитие отечественной отрасли редкоземельных металлов (РЗМ), от которой зависит в том числе национальная безопасность страны. Редкоземельные металлы содержатся в каждом телефоне, в каждой машине, в каждом самолете. Собственно, вся продукция компании Apple и компаний Илона Маска (как автомобильная, так и космическая) содержит в себе огромное количество редкоземельных металлов. Без них невозможны ветряные турбины и военная техника. Зависимость американской Hi-Tech индустрии и «оборонки» от китайских металлов колоссальная. Китай ежегодно вырабатывает около 105 тыс. тонн редкоземельных металлов, что составляет около 81% от объемов мировой добычи. Пентагон уже выделил не менее 125 млн долларов на проекты по редкоземельным элементам на этот год, узнала газета The New York Times. Еще 160 млн долларов в этом году потратит минэнерго страны на исследования и разработки в сфере редкоземельных элементов. В прошлом месяце Пентагон применил закон о оборонном производстве для того, чтобы дать почти 30 млн долларов компании Urban Mining Company в Техасе, состоящей из 25 человек. Эта фирма заявила, что может производить готовые редкоземельные продукты, перерабатывая содержащиеся в металлоломе электронные компоненты. Кроме того, рассматривается законопроект, согласно которому Пентагон должен ежегодно выделять 50 млн долларов на финансирование редкоземельных проектов вплоть до 2024 года плюс предоставить налоговые льготы компаниям в этой сфере. Создание всей цепочки производства РЗМ на территории США – это крайне амбициозное дело. И развивать отрасль у американцев получается из вон рук плохо. В драку за новый рынок, который Пентагон готов поддерживать долларом, пустились компании, которые не имеют совершенно никакого опыта ни в добыче, ни в переработке редкоземельных элементов. А процесс этот намного сложнее и опасней, чем добыча простого угля. Во-первых, каждая новая шахта должна получить экологическое разрешение из-за радиоактивности отходов руды, которые требуют безопасного захоронения. Во-вторых, разделение и сбыт таких металлов требует определенных технический знаний. На эту тему «Создать каскады разделения, настроить качественную работу с отходами, в первую очередь с радиоактивными отходами с их последующей нейтрализацией – это то, что не делается за пару лет. Чтобы начать выдавать на рынок хотя бы те объемы, которые нужны внутреннему американскому рынку, надо безостановочно работать не менее пяти лет при наличии современного и экологичного оборудования», – говорит директор компании «ТДМ96», занимающейся продажей в России китайских редкоземельных металлов, Александр Топорков. Пока в США имеется всего один действующий рудник редкоземельных элементов в Маунтин-Пассе, Калифорния. Его мощностей и близко недостаточно Штатам, к тому же это старый рудник. Более того, добытые руды отправляются для переработки в Китай. В планах добывать руду на месторождениях на Аляске, в Техасе и Вайоминге. Здесь уже не первый год орудуют три компании, однако единственное, что они пока сделали, – это разработали сайты. Ни одна из них не начала работать в земле и уж тем более обрабатывать металлы. Помочь американцам с амбициозной задачей попыталась австралийская компания Lynas Corporation, которая добывает руду на руднике в Австралии. Она надеялась наладить сотрудничество с перерабатывающей компанией в Техасе. Однако известный сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, нажаловался министру обороны. По его мнению, негоже помогать австралийской компании заправлять на американском рынке: Пентагон должен финансово поощрять только те компании, которые развивают весь цикл производства внутри США. Впрочем, один из главных вопросов, который должен беспокоить США в этом плане – каковы резервы их собственных рудников. «Маунтин-Пасс, Калифорния, уже достаточно старый по выработке рудник, поэтому надолго его не хватит. Где американцы будут в ближайшем будущем брать сырье? У них есть только «бумажные», теоретические расчеты рудников и никакой практики, либо практика лабораторная», – говорит Александр Топорков. Россия в этом плане сработала куда прагматичней. На саммите «Россия – Африка» в Сочи осенью прошлого года были заключены договоренности о создании совместных предприятий с африканскими компаниями о развитии их месторождений РЗМ, коих там предостаточно. «У России, конечно, есть свои резервы редкоземельных металлов, но, заглядывая в будущее, лучше иметь резервы на Черном континенте. Это беспроигрышный вариант собственной технологической системы безопасности, выстраиваемой российским правительством после 2014 года», – говорит Александр Топорков. «Все было сделано прагматично: никакие «зеленые» не помешали уже провести разведку и не помешают провести будущую добычу сырья для извлечения и разделения РЗМ в Африке. К сожалению, об экологии «колыбели цивилизации» в текущем ритме глобализации уже никто не думает», – добавляет эксперт. В самих Штатах вопрос экологии может стать еще одним препятствием для наращивания добычи РЗМ. «Производство РЗМ несет в себе угрозу окружающей среде. И этот аргумент наверняка будут использовать силы, не согласные с текущей администрацией президента США, через различные «прозеленые» движения. Это неминуемо будет приводить к временным приостановкам производства. Политика в очередной раз нахально проникнет в коммерцию», – говорит собеседник. Эксперты The New York Times не исключают, что какой-то проект при финансовой поддержке Пентагона в итоге и сможет выстрелить. Но произойдет это в любом случае не скоро. «Мы считаем, что потребуется почти десять лет, чтобы довести проект по редкоземельным элементам от первого выявления минералов до производства, и это при условии, что все будет идти относительно гладко», – говорит менеджер аналитической компании Roskill, занимающейся товарным сырьем в Лондоне, Дэвид Мерриман. «То, что китайцы стали «править миром» в поставках редкоземельных металлов, было понятно еще в нулевых. Почему так вышло: это удачное стечение обстоятельств или закономерный прагматичный азиатский взгляд на вещи? Скорее второе. В то время, как весь мир «ударился» в экологию, Коммунистическая партия Китая равномерно работала по основным отраслям, в том числе по линии РЗМ. В итоге в зависимости от китайских редкоземельных металлов оказались не только китайцы, но и подавляющее большинство развитых и развивающихся стран, в том числе Европа, Япония и Россия», – говорит Александр Топорков. Теперь никого не удивляет доминирование Китая на рынке постоянных редкоземельных магнитов, как и его растущая доля на рынке смартфонов, электромобилей и связанных с этим отраслей. Став монополистом, Китай грамотно разыгрывал свою карту: он то искусственно увеличивал цену на РЗМ путем введения и последующего ограничения квот на экспорт, то снижал стоимость РЗМ нерыночными методами, отмечает эксперт. После того, как Дональд Трамп в мае 2019 года ввел ограничения на ведение бизнеса с «Хуавэй», Си Цзиньпин первым делом посетил предприятие по производству разделенных редкоземельных металлов JL MAG Rare-Earth. Это было расценено как сигнал Трампу, что у КНР есть чем ответить США. Однако прошло больше года, а Пекин так и не использовал свое главное оружие против Вашингтона. Дело в том, что это будет не только удар по США. КНР тем самым выстрелит себе в ногу. «Если Пекин введет ограничение на поставку РЗМ в США, то в ответ получит технологические ограничения со стороны США, а также вывод технологических производств с территории КНР. Это же невыгодно КНР. Здесь можно говорить об игре мускулами, но не о прямых угрозах», – считает Топорков. Любопытно, что США зависят от китайских редкоземельных металлов, а Китай – от дорогих высококачественных американских чипов, которые производятся из редкоземельных металлов. КНР является главным покупателем этих чипов. И это тоже тормозит Пекин от вытаскивания козыря из рукава. К тому же, по мнению эксперта, можно даже не надеяться, что с американскими высокотехнологичными корпорациями случится какой-то коллапс из-за проблем на рынке редкоземельных металлов. «Apple не встанет на колени, они быстро найдут замену китайским РЗМ. Есть же лояльная Австралия, да и свои резервы что-то будут покрывать. В конце концов, можно развернуть свой «миротворческий» контингент в Африке», – заключает собеседник газеты ВЗГЛЯД. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях