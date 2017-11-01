Почему Китай и США не могут жить друг без друга

Перемирие между США и Китаем оказалось недолгим. Страны снова на пороге разрушительной торговой войны: очередной раунд переговоров в Пекине оказался тупиковым. Почему Китай и США играют в американские горки и чего на самом деле пытается добиться Трамп? Ответ кроется в колоссальной взаимозависимости двух крупнейших экономик мира.

Перемирие между США и Китаем, достигнутое в мае, продлилось чуть больше недели. Казалось, что под напором Дональда Трампа (он потребовал ввести пошлины на китайские товары и сократить дефицит торгового баланса на 200 млрд долларов к 2020 году) Пекин сдался, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. Китай согласился покупать больше сельскохозяйственной продукции из США и американского СПГ, отменив тарифы на ряд американских товаров.

Однако на прошлой неделе стало ясно, что Китай, судя по всему, не дал всего, что хотел Трамп. Возможно, одним из камней преткновения стало требование Вашингтона прекратить господдержку собственной промышленности.

В итоге, несмотря на мировую, американские власти на прошлой неделе заявили, что введут пошлины в 25% на китайские товары в объеме 50 млрд долларов. Эти действия США противоречат достигнутым торговым договоренностям, возмутился Китай. Ранее он предупреждал, что если США введут пошлины, то Пекин ответит пошлинами на соевые бобы и другие американские товары на ту же сумму.

В воскресенье в Пекине прошли торговые переговоры между США и Китаем, однако перемирия достигнуть, судя по всему, не удалось. По их итогам не было совместного заявления и подробностей дискуссии ни одна из сторон не сообщила. Кроме пошлин, вероятно, обсуждалась судьба китайской ZTE, которой США на семь лет запретили продавать комплектующие для смартфонов, телекоммуникационного оборудования и другие устройства.

Однако обеим сторонам придется так или иначе прийти к взаимопониманию и уступкам, потому что две крупнейшие экономики сильно зависят друг от друга. Причем, несмотря на видимое господство США, американская экономика довольно сильно интегрирована в китайскую. Если одна экономика будет тонуть, то вторую она утянет за собой.

Как же переплетены между собой американская и китайская экономики?

Именно Китай является крупнейшим держателем госбумаг США. Вашингтон должен Пекину около 1,1 трлн долларов из 6,1 трлн долларов всего долга. «Это лишь немного меньше общего объема внешнего долга Китая перед всеми странами (примерно 1,5 трлн долларов), что составляет около 70% от ВВП страны», – говорит аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

Если КНР вдруг решит потребовать от США вернуть долги (все или значительную часть), то Штатам ничего не останется, кроме как объявить о техническом дефолте (как это делала Украина, которая не смогла отдать госдолги, в том числе 3 млрд долларов России). Как итог – одна из крупнейших экономик мира просто рухнет. Но есть проблема – китайская экономика пострадает при этом не меньше. Потому что Китай скупает американские гособлигации (для пополнения своих резервов) на те доллары, которые получает от продажи своей продукции в США. Ведь США покупают китайские товары фактически в долг.

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Не менее сильно США и Китай зависят от инвестиций друг в друга. «Для Китая Северная Америка является не только крупнейшим экспортным рынком, но и одним из важнейших источников инвестиций. По состоянию на конец прошлого года реальные инвестиции США в Поднебесную составили около 80 млрд долларов в более чем 70 тыс. инвестиционных проектов. Американские предприятия в Китае вносят вклад в рост трудоустройства, налоговых отчислений и экономическое развитие Китая», – говорит исполнительный директор ICBF Максим Ефремов.

Впрочем, в последнее время роли поменялись, и теперь уже Китай вкладывает в американскую экономику больше, чем партнер. «Все внешние прямые инвестиции США в Китай в 2017 году составили примерно 14 млрд долларов, а из Китая в США – 30 млрд долларов. Китай в основном инвестирует в США в высокие технологии, недвижимость, туризм и транспорт. Доля инвестиций суммарно в эти отрасли за последние 5 лет составила порядка 62%», – отмечает Василиса Баранова.

Еще одна зависимость наблюдается между долларом и юанем. С одной стороны, мировое господство доллара и зависимость от него не только китайской, но и других валют, бесспорна. С другой, нельзя не отметить, как юань набирает силу. Растет зависимость доллара от китайской валюты, а не наоборот. «Доллар зависит от юаня из-за большого объема экспорта в США и из-за того, что некоторые американские компании производят свои товары в Китае», – говорит Баранова. Чем больше экспорт из Китая, тем выше зависимость доллара от юаня. А экспорт растет как на дрожжах. В 2017 году объем всего китайского экспорта в США составил примерно 520 трлн долларов (около половины – это электрическое и машинное оборудование).

Причем Китай способен играть с курсом юаня себе во благо, чем, естественно, крайне недоволен Дональд Трамп, президент США. Не секрет, что Пекин, когда ему это удобно, мог девальвировать курс своей национальной валюты, чтобы сделать собственный экспорт более конкурентным и нарастить его объемы. Недавно в своем «Твиттере» американский президент прямо обвинил Китай (заодно и Россию, но нас необоснованно) в манипулировании валютой. Но когда ФРС США начала повышать свою ключевую ставку и тем самым укреплять доллар, юань вынужден был слабеть в ответ. То есть инициатором валютной войны стали скорее уже США. Сам Вашингтон такими играми совсем не гнушается, хотя участие в них других игроков резко осуждает.

Трамп скорее недоволен тем, что юань становится равноправным противником. Юань уже стал резервной валютой, несмотря на попытки США не допустить этого, он активно вытесняет доллар в международной торговле в АТР и продолжает потихоньку точить камень под доллар во всем мире. «Пекин хочет составить настоящую конкуренцию доллару, и эти угрозы становятся все более реальными в долгосрочной перспективе», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Наконец, США и Китай, по сути, уже не могут жить друг без друга в торговом плане. Товарооборот между двумя странами растет с каждым годом вот уже более 15 лет. Так, только с 2000 по 2015 год их товарооборот вырос на 600% – со 116 млрд долларов до 598 млрд долларов. При этом рост происходил неравномерно, китайский экспорт в США всегда обгонял импорт из Америки, из года в год увеличивая дефицит взаимной торговли, отмечает Максим Ефремов. За тот же период дефицит США в торговле с КНР вырос с 83,9 до 370 млрд долларов.

Дональд Трамп, конечно, винит в таком положении дел Пекин. Хотя, если копнуть глубже, то станет понятно, что США сами поставили себя в зависимость от Китая, будучи в уме и добром здравии. Делали они это абсолютно целенаправленно.

«В середине 90-х началась массовая офшоризация реального сектора США ввиду очевидной дешевизны труда в странах Юго-Восточной Азии при сопоставимом или даже более усердном отношении к работе китайцев и тайваньцев. В этих странах было больше всего сконцентрировано американских сборочных производств», – говорит Владимир Рожанковский из Global FX.

И хотя сейчас вслед за Трампом модно осуждать хитрых китайцев за кражу технологий и прочей интеллектуальной собственности, но стоит вспомнить, что именно американские компании массово завозили в Китай чертежи, полупроводники, отдельные сборочные узлы микроэлектронных компонентов, из которых трудолюбивые китайцы делали пресловутые компьютеры и гаджеты, напоминает эксперт.

Отдавая «грязные» производства на откуп в Азию, США в это время трудились над созданием «чистой экономики».

«Объявив наступление постиндустриальной эры, американские экономисты с пеной у рта призывали развивать сферу услуг – в первую очередь, пресловутый финансовый сектор – как оплот «новой экономики» США. Но эта концепция не выдержала испытания временем и подверглась саморазрушению после финансового кризиса 2008 года», – указывает Рожанковский.

Чтобы выйти из финансового кризиса, США стали с упоением печатать необеспеченные доллары через скупку казначейских облигаций под видом программ «количественного смягчения», которые запускались одна за другой в течение пяти лет с 2010 по 2015 год. Это должно было помочь перезапустить американскую экономику и вернуть ее к традиционным темпам роста в 3,5% и больше. Но не сработало.

«Американские экономисты, как водится, начали поиск виноватых за пределами страны. В этом смысле Китаю досталось больше других», – говорит Рожанковский.

Кроме обвинений в валютных играх, Дональд Трамп под эгидой протекционизма стал обвинять китайцев в том, к чему американцы сами вели свою экономику десятилетиями. США продают на китайском рынке меньше, чем сами китайцы на американском. В 2017 году товарооборот между США и Китаем вырос на 15% – до 650 млрд долларов. При этом дефицит США в торговле с Китаем составляет 390 млрд долларов (импорт – 520 млрд долларов, экспорт – 130 млрд долларов).

При этом Китай довольно неплохо защищает свой рынок, устанавливая различные барьеры. Пекин не заинтересован в росте экспорта товаров из других стран, предпочитая производить самостоятельно и подешевле, говорит Касьянова. Чтобы ослабить китайскую хватку и заставить Пекин покупать у США то, что они хотят продавать (тот же СПГ или сою), Трамп пользуется своей традиционной тактикой запугивания и примирения в несколько раундов.

Жалобы США на то, что вся разработанная американская продукция производится в Китае, лишая американцев заработка, тоже не совсем справедливы. Примеров кооперации двух стран действительно бездна. Но американцы от нее выигрывают куда больше китайцев.

Например, одна треть мусора США (а это самая «мусорная» страна в мире) вывозится на переработку в Китай. Китайцы вырабатывают более дешевое вторичное сырье. Но американцам это дает возможность не утонуть в собственном мусоре, а заодно заполнить возвращающиеся порожними суда из Китая.

Но самое главное, что США использовали Китай как производственную колонию, где в обмен на дешевые зеркальца получали дорогие алмазы. Например, всем известная продукция Apple собирается именно в Китае, а не в штатах. В свое время Кеннет Крамер из Калифорнийского университета сделал детальную калькуляцию экономики iPhone 4. В 2010 году при цене в 549 долларов и себестоимости в 149 долларов на сборку тратилось 4 доллара, а Китаю доставалось всего лишь 10 долларов с учетом аккумуляторов и финальных операций с сенсорным экраном. Все остальное зарабатывали программисты и дизайнеры в США, которые и получали высоченные зарплаты, в отличие от китайских рабочих.

В Штатах производство iPhone стоило бы на порядок дороже и Apple зарабатывала бы куда меньше.

«Такая ситуация доминирует. Если делать в США, то продукция будет стоить дороже. И дело не только в низких китайских зарплатах, но и в поставках материалов для производства. Китай обладает отличной базой редкоземельных металлов, одной из лучших в мире, плюс за долгие годы производства у него разработана огромная технологическая и логистическая база по производству различных деталей. Китайцы очень быстро и гибко подстраиваются под требования рынка – здесь им нет равных», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Ну а то, что китайские рабочие, собирая высотехнологичную продукцию, набирались опыта и сами учились, так это вполне законное желание людей совершенствоваться. И убийство американцами конкурента – китайской компании ZTE – лишь показывает двойные стандарты Вашингтона.

Собственно, «налоговая реформа» Дональда Трампа, которая затеяна ради того, чтобы вернуть обратно в США бизнес американских офшорных компаний из Китая и Тайваня (львиная доля приходится на них), вряд ли кардинально изменит ситуацию. И то, что глава Apple Тим Кук выразил готовность «вернуться на родину», признав, что снижение налогов действительно чрезвычайно привлекательно для этого, еще ничего не значит.

Налоговая реформа подтолкнет их репатриировать «юридический адрес» и переместить бухгалтерию внутрь страны, предоставив бюджету США дополнительные деньги. При такой огромной разнице в себестоимости выпуска продукции очень сомнительно, что американские компании вернут реальные сборочные производства в США и будут создаваться новые рабочие места, говорит Владимир Рожанковский. Так что лозунги о репатриации сборочных производств тоже нужны лишь для оправдания налоговой реформы и как способ давления на партнеров, не более того.

В конечном счете договориться сторонам придется, чтобы не убить друг друга. Просто Трамп хочет получить коммерческую выгоду, заставив китайскую экономику больше работать по американским правилам.

«Путь взаимного подстраивания друг под друга продолжится, поскольку экономическая кооперация двум титанам жизненно необходима. Хотя нельзя сказать, что такая сильная дружба будет выгодна России и ЕС», – заключает Тамара Касьянова.