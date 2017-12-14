Жесткий ответ Китая доведет Америку до «красной черты»

Похоже, Дональд Трамп доигрался: ответ Пекина на введение американских пошлин на китайские товары оказался непредсказуемо резким. Это немедленно вызвало сотрясение мировых фондовых рынков. Аналитики полагают, что жесткие ответные меры Пекина способны дойти вплоть до «красной черты, критичной для всего мира», – распродажи американских гособлигаций.

Китаю потребовалось всего 11 часов, чтобы ответить Дональду Трампу на повышение пошлин на 1,3 тыс. китайских товаров. Пекин заявил, что вводит 25-процентную пошлину на 106 наименований товаров, ввозимых из США. В том числе соевые бобы, пшеницу, кукурузу, хлопок, говядину, автомобили, самолеты, химическую и табачную продукцию. Если США вводит пошлины на китайские товары на общую сумму 60 млрд долларов, то Китай на американские товары – на 50 млрд.

Инвесторы задаются вопросом, может ли один из худших торговых споров за многие годы превратиться в полномасштабную торговую войну между двумя экономическими сверхдержавами. Предполагалось, что Китай не будет реагировать слишком агрессивно. Поэтому такая скорость и резкость ответа Пекина стала для некоторых неожиданностью, заявил Reuters старший экономист China Capital в Capital Economics Джулиан Эванс-Причард. Хотя эксперт еще надеется, что это все же «игра на грани битвы» и ни одна из объявленных пошлин так и не будет введена в действие.

Рынки же в мягкий сценарий уже не верят. Фьючерсы на фондовые индексы США показывают падение. Важнейший фондовый индекс Германии Dax, который часто рассматривают как ориентир глобальной торговли, упал более чем на 1,5%. Сводный индекс азиатского региона снизился почти на 1%, на столько же упали европейские биржевые индексы с начала открытия.

«Накануне флагманский биржевой американский индекс SP500 впервые за последние годы опустился ниже 200-дневной скользящей средней, что является сильным негативным техническим сигналом. Теперь, если SP500 не удержит отметку 2550, то следующая цель коррекции будет на рубеже 2400, то есть все в мире биржевые индексы могут рухнуть еще на 10% за считанные дни», – предупреждает Василий Олейник из ИХ «Финам».

Наиболее сильный удар ожидается по американским производителям соевых бобов, так как они сильно зависят от экспорта сои в Китай. На него приходится почти 60% экспорта американской сельскохозяйственной продукции. В итоге фьючерсы на соевые бобы упали в цене на целых 4%, на кукурузу – более чем на 3%, на пшеницу – на 2%. «На этих новостях все сельхозтовары, сырье, да и все биржевые индексы рухнули на 2–3%», – отмечает Олейник.

Максимальный удар пришелся на крупные промышленные компании и автомобилестроителей. Угроза Пекина ввести пошлины на американские автомобили привела к падению индекса Euro Stoxx 600 Auto & Parts на 1%, акции автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles упали на 2,4%. В минусе даже акции американских автопроизводителей GM и Ford.

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Тем временем Пекин готовит удар еще и по американским самолетам. Возможно, пошлины будут введены лишь на старые модели, такие как Boeing 737, но не затронут новые, такие как Boeing 737 MAX. Тем временем акции Boeing продемонстрировали одно из сильнейших падений – на 5,4%. Бумаги производителя тяжелой техники Caterpillar подешевели на 3,5%.

Впрочем, первоначальная резкая распродажа на отраслевых рынках постепенно сменится более тонкой реакцией. По крайней мере, так считает главный стратег рынка Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Asset Management Тай Хуэй, передает FT.

Однако сценарий прекращения торговой войны между Китаем и США представляется сейчас уже самым маловероятным, считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. «Более реален другой вариант – Китай будет отвечать на недружественные меры США своими мерами. Так будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не подойдут к красной черте, критичной не только для отношений двух стран, но и для всего мира, то есть к вопросу о продаже Китаем части пакета гособлигаций США. И, столкнувшись с такой угрозой, США могут отступить, что намного более вероятно», – считает Мильчакова.

А это значит, что устремившиеся вниз на 2% фьючерсы на основные американские индексы продолжат падение. И это может стать только началом и привести к настоящей панической распродаже на рынках.

«Власти США упорно нарывались на «ответку», и вот они ее получили. Безусловно, жесткий ответ Китая в развернувшейся торговой войне свидетельствует о том, что США уже далеко не единственный игрок мирового уровня и надо бы им считаться и с другими», – говорит руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.

Наконец, еще один сценарий развития событий таков. «США из-за упрямства Трампа не пойдут на компромиссы, и Китай реализует свою угрозу в виде продажи казначейских облигаций США. Его могут поддержать другие кредиторы США, в том числе Саудовская Аравия и Россия. Но тогда доллар рухнет, и можно будет говорить о вхождении мировой экономики в новый кризис», – говорит Мильчакова.

Сам Пекин настроен на борьбу до конца. «Китай не хочет воевать в торговой войне, потому что в такой войне победителей быть не может. Но мы не боимся сражаться. Если кто-то твердо намерен вести торговую войну, мы будем сражаться до конца», – заявил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

Президент США попытался в своем Twitter сгладить ситуацию, заявив, что Вашингтон не находится в состоянии войны с Пекином, ибо эта война была проиграна много лет назад «глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США». «Сейчас у нас торговый дефицит в 500 млрд долларов в год и кража интеллектуальной собственности еще на 300 млрд долларов. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось», – написал Трамп.

На самом деле

вместо защиты американского рынка Трамп пытается решить совсем другую задачу – он хочет технологически изолировать Китай, что напоминает истинные цели американских санкций против России,

считает Наталья Мильчакова.

«Но изолировать Китай у Америки не получится. Китай очень тесно интегрирован в процесс создания стоимости глобальными технологическими корпорациями. Более того, Китай наводнил весь мир своими гаджетами, да и самая знаменитая продукция Apple, в том числе iPhone и iPad, собираются в Китае на заводе, принадлежащем китайской корпорации Foxconn», – говорит собеседница. Иными словами, iPhone никогда не был по-настоящему американским. Не случайно продукция Apple не попала в ограничительный список Трампа.