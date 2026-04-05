Посол Келин предостерег Британию от попыток захвата связанных с Россией судов
Попытки Лондона захватить суда, связанные с Россией, получат ответ, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
«Такое решение не останется без ответа. Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом», – приводит слова Келина РИА «Новости».
Посол порекомендовал британским властям тщательно оценить возможные последствия захвата судов и грузов, назвав такие действия незаконными. По его словам, за подобными действиями последует обращение судовладельцев в суды, что приведет к значительным издержкам для Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что британские военные и полицейские получили право задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота» и их экипажи.
Москва поясняла, что Запад занимается разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.
Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь суда с российским флагом будут сопровождать мобильные огневые группы.