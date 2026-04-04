В Дагестане более 20 жителей госпитализировали с признаками отравления

Tекст: Вера Басилая

Более 20 человек, среди которых 14 детей, были госпитализированы с признаками кишечной инфекции в Карабудахкентском районе Дагестана, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы минздрава республики, тяжелых случаев болезни не зафиксировано, а все пациенты получили необходимую медицинскую помощь в центральной районной больнице.

Предварительно вспышка инфекции связана с употреблением питьевой воды. Основными жалобами пациентов стали повышение температуры, тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

В министерстве также отметили, что некоторые пациенты использовали некипяченую воду для обработки детского инвентаря и посуды. Сейчас специалисты Роспотребнадзора по Дагестану продолжают устанавливать точный источник заражения. Для поддержки медиков в район выехала бригада инфекционистов из Республиканского центра инфекционных болезней.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления. Ведомство заявило, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее в Каспийске более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления питьевой воды.

В зоне чрезвычайной ситуации в Дагестане начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А.

