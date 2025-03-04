Современное сокровище: что такое редкоземельные металлы

Tекст: Ольга Никитина

Историческое открытие: от шведского карьера до современных технологий

История редкоземельных металлов началась в конце XVIII века, когда шведский лейтенант Карл Аррениус обнаружил в карьере близ деревни Иттербю необычный черный камень. Этот минерал, названный иттербитом, стал отправной точкой для открытия целой группы элементов, известных сегодня как редкоземельные металлы, или лантаноиды.

На протяжении более чем ста лет ученые постепенно открывали и идентифицировали эти элементы, сталкиваясь с большими трудностями из-за их схожих химических свойств и низкой концентрации в земной коре.

Что такое редкоземельные металлы

Группа редкоземельных металлов включает 17 элементов: скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Они характеризуются серебристо-серым цветом и обладают схожими химическими свойствами. Несмотря на название, эти элементы не являются редкими в природе, но их концентрация в месторождениях крайне низка, что затрудняет их добычу и очистку.

Где применяются редкоземельные металлы

– Электроника: смартфоны, компьютеры, планшеты, аккумуляторы, магниты, сверхпроводники.

– Энергетика: ветряные турбины, электромобили.

– Медицина: магнитно-резонансная томография (МРТ).

– Оборонная промышленность: ракетные двигатели, сплавы для авиации и техники.

– Стекольная промышленность: специальные стекла, устойчивые к кислотам и высоким температурам.

– Нефтеперерабатывающая промышленность: катализаторы.

Даже небольшие добавки этих элементов значительно улучшают характеристики материалов, делая их незаменимыми в современных технологиях.

Какие бывают редкоземельные металлы

Скандий (Sc)

Легкий и прочный металл серебристо-белого цвета, обладающий высокой температурой плавления и устойчивостью к коррозии. Он легко взаимодействует с кислородом, образуя оксидную пленку.

Скандий используется в аэрокосмической промышленности для создания легких и прочных сплавов, а также в производстве спортивного инвентаря и ламп высокой интенсивности.

Стоимость: 3,6–5,9 млн долларов за тонну (в зависимости от степени передела).

Крупнейшие запасы :

– Китай (свыше 60%)

– США (до 10%, в отвалах горнорудных выработок)

– Канада, Казахстан, Россия, Украина, Австралия, Мадагаскар.

Иттрий (Y)

Серебристо-серый металл, обладающий высокой температурой плавления и хорошей ковкостью. Он химически активен, легко окисляется на воздухе и реагирует с водой. Обладает люминесцентными свойствами.

Иттрий используется в производстве люминофоров для цветных телевизоров и энергосберегающих ламп, а также в создании специальных сплавов, лазеров и керамики.

Стоимость: 32–40,5 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (50%)

– США (15%)

– Австралия (10%)

– Индия (10%)

– Малайзия (5%)

– Россия, Бразилия, Вьетнам, Мьянма.

Лантан (La)

Серебристо-белый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Лантан используется в производстве оптических стекол, специальных сплавов и катализаторов для нефтепереработки. Также применяется в ядерной энергетике.

Стоимость: 2–4,1 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (до 60%)

– Австралия (10%)

– США (10%)

– Россия (10%)

– Вьетнам (5%)

– Украина (5%).

Церий (Ce)

Серебристо-серый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, особенно при нагревании.

Церий используется в производстве автомобильных катализаторов, специальных стекол и керамических пигментов.

Стоимость: 3–4,7 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (более 60%)

– Австралия (20%)

– Бразилия (8%)

– Россия (5%)

– США (5%)

– Швеция (2%).

Празеодим (Pr)

Металл серебристо-желтого цвета, обладает высокой химической активностью, легко окисляется на воздухе и реагирует с водой. Празеодим – мягкий и ковкий металл, его можно обрабатывать механически. Он обладает парамагнитными свойствами, то есть притягивается к магнитному полю.

Применение: используется в производстве мощных постоянных магнитов, которые применяются в ветрогенераторах, электромобилях и других устройствах. Также он находит применение в производстве специальных стекол и керамики.

Стоимость: 72,5–210 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (свыше 40%)

– Вьетнам (10%)

– Бразилия (10%)

– Россия (5%)

– ЮАР (5%)

– остальное – Малайзия, Украина, Индия, США.

Неодим (Nd)

Серебристо-желтый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород. Обладает парамагнитными свойствами.

Неодим используется в производстве мощных постоянных магнитов, в том числе для электромобилей, а также лазеров, специальных стекол, жестких дисков, МРТ.

Стоимость: 70–200 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (до 50%)

– США (10%)

– Австралия (10%)

– Швеция (5%)

– Россия (5%)

– Индия (5%).

Прометий (Pm)

Радиоактивный металл серебристо-белого цвета, мягкий и ковкий. Он светится в темноте из-за радиоактивного распада.

Используется в производстве атомных батарей и источников света.

Стоимость: промышленно не используется, цен нет.

Крупнейшие запасы : США и Россия.

Самарий (Sm)

Серебристо-желтый металл, твердый и хрупкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород. Обладает парамагнитными свойствами

Применение: ядерная энергетика, микроэлектроника, постоянные магниты, военная промышленность.

Стоимость: 2–3,6 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (30%)

– США (30%)

– Казахстан (8%)

– Россия (7%)

– Украина (5%)

– Бразилия (5%)

– Швеция (5%)

– Индия (5%)

– Австралия (5%).

Европий (Eu)

Серебристо-белый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород. Обладает высокой химической активностью и люминесцентными свойствами.

Применение: атомная, ядерная и водородная энергетика, медицина, защита банкнот от подделок.

Стоимость: 20-28 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (30%)

– США (25%)

– Россия (20%)

– Япония (20%)

– ЮАР (5%).

Гадолиний (Gd)

Серебристо-серый металл, твердый и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, особенно при нагревании.

Гадолиний используется в производстве контрастных веществ для МРТ, а также в ядерной технике и сверхпроводниках.

Стоимость: 22-65 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (40%)

– Австралия (30%)

– США (10%)

– Индия (10%)

– Россия (10%).

Тербий (Tb)

Серебристо-белый металл, твердый и хрупкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Тербий используется в производстве люминофоров для цветных дисплеев и энергосберегающих ламп, а также в лазерной технике.

Стоимость: 1–2,8 млн долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (75%)

– Австралия (10%)

– Россия (10%)

– Япония (5%).

Диспрозий (Dy)

Серебристо-серый металл, твердый и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Сферы применения: энергетика, электроника, компьютерная промышленность, химическая промышленность.

Стоимость: 290–620 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (более 90%).

– По 1,5-2% приходится на США, Австралию, Россию, Индию, ЮАР.

Гольмий (Ho)

Серебристо-белый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Гольмий используется в производстве лазеров, магнитных материалов и специальных стекол.

Стоимость: 60-140 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (более 60%)

– Австралия (20%)

– Россия (10%)

– Бразилия, Индия, США, Украина и Шри-Ланка (по 1-3%).

Эрбий (Er)

Серебристо-белый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Эрбий используется в производстве лазеров, оптических волокон и материалов для ядерных реакторов.

Стоимость: 40-45 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (до 80%)

– Россия (10%)

– Австралия (5%)

– США, Казахстан, Украина, Индия, Швеция.

Тулий (Tm)

Серебристо-серый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Тулий используется в производстве портативных рентгеновских аппаратов.

Стоимость: 70 млн долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (до 60%)

– Россия (5%)

– Малайзия (5%)

– Австралия, Бразилия, Индия, Гренландия, Танзания, США.

Иттербий (Yb)

Серебристо-белый металл, мягкий и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Иттербий используется в производстве лазеров, магнитных материалов и специальных сплавов.

Стоимость: 12,5-15 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (до 80%)

– Россия (10%)

– Австралия (10%)

Лютеций (Lu)

Серебристо-белый металл, твердый и ковкий, легко окисляющийся на воздухе. Он реагирует с водой, выделяя водород.

Лютеций используется в производстве катализаторов, люминофоров и материалов для ядерных реакторов.

Стоимость: 710–810 тыс. долларов за тонну.

Крупнейшие запасы :

– Китай (65%)

– Россия (30%)

– Украина (5%)

Геополитика редкоземельных металлов

Долгое время США были лидером в производстве редкоземельных металлов, но к концу XX века Китай практически монополизировал этот рынок. Благодаря государственным инвестициям и открытию крупных месторождений, Китай контролирует значительную часть мировой добычи и поставок.

Это создает зависимость для многих стран, включая США, Австралию и страны ЕС, и делает редкоземельные металлы стратегически важными ресурсами.

Мировые запасы и перспективы: океанские глубины и рост рынка

Несмотря на доминирование Китая, мировые запасы редкоземельных металлов огромны. Например, в 2011 году были обнаружены крупные залежи на дне Тихого океана.

Ожидается, что рынок редкоземельных металлов будет продолжать расти, так как они необходимы для развития «зеленых» технологий и других инновационных отраслей.

Какие редкоземельные металлы есть у России

Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов, занимая, по разным оценкам, второе или третье место в мире по этому показателю. Недра нашей страны содержат от 20 до 25 млн тонн этих элементов, что составляет около 20–25% мировых запасов. При этом доля России в мировой добыче редкоземельных металлов на сегодняшний день не превышает 1%, рассказывал доцент кафедры редких металлов и наноматериалов Уральского федерального университета Сергей Кириллов.

Основная проблема в том, что большинство российских месторождений требуют значительных капитальных вложений для разработки. Например, Томторское месторождение в Якутии, обладающее богатыми запасами, нуждается в строительстве железной дороги и обеспечении электроэнергией, что существенно удорожает проект.

На данный момент единственным действующим предприятием по добыче редкоземельных металлов в России является Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Мурманской области. Однако даже его продукция, составляющая около 2,5 тыс. тонн концентрата в год, в основном экспортируется, а внутреннее потребление остается на низком уровне.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, российские запасы редких металлов оцениваются в 658 млн тонн. Эти запасы включают 15 видов редкоземельных металлов, а также 14 видов редких металлов (литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений). В ведомстве подчеркивали, что «этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу».