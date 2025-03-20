Трамп нашел средство от жадности Зеленского

Эксперты объяснили желание Трампа получить контроль над украинскими АЭС

Tекст: Андрей Резчиков

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил передать украинские атомные электростанции под контроль США. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, такой шаг станет лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры Украины.

Позже Крис Райт, министр энергетики Штатов, подтвердил готовность страны осуществлять управление станциями. Он подчеркнул, что Штаты обладают «огромным техническим опытом», при этом данный шаг не потребует отправки военных США на территорию Украины. Однако, по его словам, данный вопрос до сих пор детально не обсуждался в администрации Трампа.

При этом сам Зеленский утверждает, что на переговорах с главой Белого дома обсуждалась судьба лишь Запорожской АЭС, пишет РБК. Напомним, еще в октябре 2022 года она стала российской собственностью в связи с переходом области в состав РФ по итогам референдума. Таким образом, на Украине осталось три АЭС: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

В прошлом ЗАЭС обеспечивала около 20% энергии Украины, а сейчас она находится в состоянии холодного останова. Станция получила некоторые повреждения из-за ударов беспилотников и постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Мониторинг за состоянием объекта ведет мобильная группа Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ).

Как пишет украинское издание «Страна», Зеленский хотел использовать обсуждение вопроса о ЗАЭС, чтобы привлечь внимание Трампа, но добился того, что в Вашингтоне захотели большего. Ситуация напоминает историю с переговорами о заключении сделки о природных ископаемых.

Если сначала Киев предлагал Трампу сотрудничество в добыче редкоземельных металлов, то в итоге президент США потребовал контроля над всеми минеральными ресурсами. Как заметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленскому вообще не следует говорить с Трампом. «У нас остался только чернозем. Такими темпами и это потеряем», – предупредил депутат.

В экспертной среде считают, что Трамп оборачивает инициативы Зеленского в пользу США и действует методами немецкого правительства в начале XX века. При этом переход украинских АЭС под контроль американцев несет в себе серьезные риски не только для Киева, но и России.

«США давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он напомнил, что Украина перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse вместо российских. И в этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник усматривает в словах Трампа «двухходовой план» – в случае мирного урегулирования конфликта Штаты могли бы продавать излишки украинской энергии Евросоюзу.

«По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта

и зарабатывать, привлекая Киев в качестве «полезного идиота», – считает аналитик. Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины появится иностранный менеджмент.

«Получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет местный персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил Анпилогов.

Зеленский заинтересован в таком сотрудничестве, поскольку рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию. Кроме того, если Киев все-таки передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

«Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца.

Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про «новый Чернобыль». При этом винить будут Москву, а не Штаты», – пояснил собеседник.

Есть и риски техногенного характера: первый и второй реакторы Ровенской АЭС построены без контейнмента – внешней двойной гермооболочки. Схожая ситуация на Южно-Украинской станции. «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более там нет надзора Росатома и его дочерних организаций. В случае получения контроля над объектами Штаты вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре», – заключил Анпилогов.

С тем, что президент США оборачивает инициативы Зеленского в пользу Вашингтона, соглашается и политолог Владимир Корнилов. «В целом Трамп исходит из такого принципа: если Зеленский предлагает малое, то глава Белого дома имеет право попросить гораздо больше», – пояснил собеседник.

Политолог отметил, что после предложения по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Запорожской области «Трамп тут же подсовывает ему сделку, по которой Зеленский должен сдать вообще все минеральные ресурсы Украины».

«Так и здесь – он просто брякнул про Запорожскую АЭС, а Вашингтон надеется забрать все атомные электростанции и говорит, что это лучшая гарантия их защиты. Но при этом

в Америке никого не волнует, в чьей собственности находятся эти АЭС.

Вспоминается историческая аналогия. Еще в 1918 году Центральная рада под предлогом покровительства со стороны Германии отдала немцам практически все ресурсы страны – хлеб, зерно, скот и уголь. В итоге Берлин пользовался всем этим, а местных управленцев поменяли на своего ставленника – гетмана Скоропадского», – уточнил он.

«Вот примерно так же будет действовать Трамп в отношении Зеленского. На Украине и до начала СВО львиную долю агрохозяйств, полей скупили американцы и межнациональные корпорации. А сейчас они могут забрать все, что еще принадлежит местным фермерам», – добавил спикер.

Впрочем, Корнилов сомневается в целесообразности заключения сделки между США и Украиной. «Крупный американский бизнес не станет вкладываться в местные АЭС. Все-таки боевые действия до сих пор продолжаются. Декларировать можно все что угодно, но как это должно выглядеть на практике, не представляет никто. Даже Трамп», – пояснил спикер.