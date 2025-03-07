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    7 марта 2025, 08:48 • Политика

    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире.

    Первый день после Масленицы и начало Великого поста в православной традиции называется чистым понедельником или тужилками. Его аналог у католиков – пепельная среда. Если у русских в этот день принято ходить в баню, то у латинян нечто обратное – посыпать голову пеплом или рисовать на лбу пеплом крест, чтобы напомнить себе о бренности всего сущего.

    Главная же часть католического обряда – покаяние. Православные урегулируют этот вопрос на день раньше – в прощеное воскресенье.

    Марко Рубио – не первый католик во главе Госдепа США, но первый «латинос», а у латиноамериканцев чрезвычайно мистическое католичество, европейцам не понять. Он достаточно консервативен и в вере своей истов, чтобы выйти в эфир республиканского телеканала FoxNews так, как вышел – с пепельным крестом на лбу.

    Госсекретарь Дональда Трампа – политик скользкий и во многих смыслах «хамелеон», но религиозен, так что вряд ли будет врать в пепельную среду под крестом. Этим его заявление и интересно: Рубио озвучил пусть не совсем покаяние, но признание в том, что происходящее на Украине – это «прокси-война» США с Россией.

    «Прокси» в данном случае означает чужими руками. То есть США воевали против России руками украинцев, преследуя собственные цели. Извиняться за это Рубио не стал (республиканцы не извиняются), но призвал прекратить конфликт как можно скорее, поскольку эта «прокси-война» идет между ядерными державами и не дай бог перерастет в ядерную войну.

    А украинцы в этой ситуации – просто пешки. Госсекретарь под крестом подтвердил.

    Признание Рубио нельзя недооценивать. На протяжении одиннадцати лет – с 2014 года – американские чиновники пытались убедить мир в том, что Россия без всякого повода напала на беззащитную Украину, а Запад помогает Киеву из-за своего гуманизма и чувства солидарности. В Европе от этого мифа не отказались до сих пор, дописав в части выводов то, что после Украины русские непременно вторгнутся в Прибалтику.

    Для интересов мира во всем мире хорошо, что Рубио это сказал. Ему это, возможно, не так уж просто было сделать, поскольку в относительно недавнем прошлом он был «ястребом» и сторонником противостояния России, то есть пропагандистом и глашатаем «прокси-войны».

    Хорошо, однако мало. Хотелось бы услышать от Госдепартамента еще как минимум два признания. Любопытный человек и пару сотен насчитает, но сейчас по-настоящему важны два.

    Во-первых, истинному христианину стоило бы признать, что для США эта «прокси-война» была прибыльным предприятием, и во многом поэтому велась.

    Администрация Трампа делает вид, будто американцы просто пожертвовали Украине сотни миллиардов долларов и теперь должны возместить убытки за счет откровенно грабительского соглашения с Киевом о разработке редкоземельных металлов. На самом деле это больше напоминало перераспределение денег в рамках одного государства. Они были взяты из американского бюджета, но в большинстве своем осели на американских же предприятиях, а Украина получила только оружие.

    С другой стороны, Америка обезжирила Европу. В США как в спокойную энергетическую гавань перебрались целый ряд крупных предприятий из ЕС. А сам ЕС стал крайне неспокойной гаванью из-за переплат за газ, которые сформировали сверхприбыли для американских поставщиков СПГ.

    То есть эта «прокси-война» поддерживалась не только из-за желания ослабить Россию как конкурента. Она сама по себе была для США выгодным бизнесом, тогда как Европе достались убытки, а Украине разорение.

    Поэтому Рубио напоминает крестоносца в его классической версии: вернувшись из похода с тюками награбленного просит отпустить ему грехи, но от тюков отказываться не думает, а позади него - трупы, трупы, трупы.

    Во-вторых, весьма полезно признать со стороны США еще и то, что одной из целей «прокси-войны» было разрушение экономических связей между Россией и Европой (особенно Германией) ради ослабления как России, так и Европы. Критично ослабить Россию не получилось, но промежуточная цель достигнута.

    Вбивание клина в Старом Свете давно стало осознанной целью для стратегов США, где опасались общеевропейского альянса от Лиссабона до Владивостока. Отличие администрации Трампа-Рубио от предыдущей в том, что кооперацию России и Китая она полагает еще более опасной для Америки.

    Публичное раскрытие этой интриги могло бы помочь европейцам (не элите, а простым европейцам и по большей части как раз христианам) уберечься от новых ошибок и потерь, поскольку те самые элиты не хотят признавать себя соучастниками американской аферы и продолжают вкладываться в новую холодную войну так, будто Россия действительно представляет для них опасность.

    Но подобного признания Рубио не сделает ни с крестом, ни без креста. Великий пост приходит и уходит, а американцы остаются американцами.

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