Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности Перейти в раздел

Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом» Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности Перейти в раздел

Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Битва за редкоземы: Россия против Украины Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

Теперь Зеленского унижает даже Рада Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

На выборах в Германии проиграли все В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР. Перейти в раздел