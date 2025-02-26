Битва за редкоземы: Россия против Украины

Юрий Мавашев
Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне
Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.
Глеб Простаков
Как ресурсная сделка определит будущее Украины
Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.
Андрей Медведев
Краткий справочник по трамповедению
Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.