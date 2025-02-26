  • Новость часаЛавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    19 комментариев
    26 февраля 2025, 13:52 • Видео

    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

    Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США? Подробности

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    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

    Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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