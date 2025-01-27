Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности Перейти в раздел

«Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности Перейти в раздел

СВО испытывает на прочность будущих медиков Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности Перейти в раздел

Агонию ВСУ продлевают вчерашними студентами и школьниками Киевский режим решил пойти на шаг, который долгое время откладывал, – привлечь в вооруженные силы молодежь от 18 до 25 лет. Сколько Украина имеет мужчин этого возраста, какое количество из них на самом деле может быть отправлено на фронт и в какой мере они способны помочь ВСУ сдержать наступление российской армии? Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Новый глава Пентагона – это сенсация С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

«Война закончится, когда подешевеет нефть» Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

Новый глава Госдепа – опасный тип Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым. Перейти в раздел