Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.