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Трамп и Зеленский обсудили передачу украинских АЭС США
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали возможность передачи украинских атомных электростанций во владение США.
В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что США могут помочь Украине в эксплуатации ее атомных станций, используя свой опыт в области электроэнергетики, передает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что передача управления американской стороне могла бы стать лучшей защитой для этой инфраструктуры. Соединенные Штаты готовы оказать значительную помощь Украине в эксплуатации этих объектов, что, по мнению Трампа, поддержит украинскую энергетическую инфраструктуру.
По итогам разговора Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с США в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение данного вопроса.
Напомним, Трамп и Зеленский провели часовой телефонный разговор, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.