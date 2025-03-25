Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает террористическую деятельность против российских граждан и энергообъектов. Она также подчеркнула, что Киев наносит удары по представителям российских СМИ, которые освещают события на месте безоружными.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», – заявила Захарова.

Она отметила, что количество терактов возрастает, поскольку киевский режим осознает невозможность урона Вооруженным силам РФ на поле боя. Захарова выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате удара ВСУ погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил ранение. Следственный комитет России возбудил возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных. Украинские власти увеличивают интенсивность совершения террористических актов и диверсий, чтобы запугать российских граждан, заявил глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.