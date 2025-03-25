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    Зеленский готовится стрелять по своим

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    25 марта 2025, 11:54 Мнение

    Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Администрация Зеленского готовится к массовым протестам на Украине, в связи с чем ускоренно расширяются полномочия правоохранительных органов. Профильный комитет Рады уже одобрил резонансный законопроект, снимающий ряд ограничений по применению огнестрельного оружия и иных мер принуждения Нацгвардией.

    Так, например, в действующей редакции закона о Нацгвардии огнестрельное оружие нельзя применять в случае, если могут пострадать невиновные люди. Иными словами, нельзя стрелять по толпе. В новой редакции закона, которая может быть утверждена уже в ближайшее время, достаточно предупреждения по громкоговорителю, после чего может быть открыта стрельба. Кроме того, снимаются уточнения, при которых возможно применение огнестрела. Сейчас достаточно «нападения» и «угрозы» жизни силовикам вне зависимости от характера этой угрозы.

    Резонансный законопроект уже заставил украинское МВД оправдываться. Мол, закон лишь уточняет, но не расширяет полномочия нацгвардейцев. Однако беглый анализ документа и его сопоставление с действующей редакцией не оставляют никаких сомнений – Зеленский готовится стреляться по митингующим.

    Тем временем активно перевооружается и Нацполиция. Так, в ближайшее время ведомство планирует закупить крупную партию баллончиков со слезоточивым газом. Понятно, что работать перцовкой полицейские будут не на линии боевого соприкосновения, а в мирных городах.

    Активная подготовка к массовым протестам, без сомнений, спровоцирована ослаблением позиций Зеленского на фоне мирных переговоров. В своем недавнем интервью Такеру Карлсону спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прямо заявил: «Вопрос в том, признает ли мир эти территории (новые регионы России и Крым – прим. авт.) российскими? Сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это? Это – центральный вопрос во всем конфликте».

    То есть США прямо ставят вопрос о политическом выживании Зеленского в случае фактического признания освобожденных территорий российскими. Достаточно будет признания эффективного контроля России над ними и невозможности вернуть их военным путем, чтобы получить угрозу бунта, военного или парламентского переворота. Каждый из сценариев для Зеленского может оказаться фатальным.

    Полномочия Нацгвардии и полицейских сил на Украине могут значительно превысить те, что были в распоряжении у Виктора Януковича в конце 2013-го – начале 2014 года. Тогда, казалось бы, экс-президент Украины тоже подготовился. За плечами у него был опыт первого Майдана 2004-2005 гг. и вроде как решимость действовать. Но все мы помним, чем всё закончилось.

    Ставка у Зеленского больше, чем власть – речь идет о жизни актера, изображающего президента, и, кажется, он это прекрасно понимает. А значит, вполне может отдать приказ стрелять на поражение.

    Если Зеленского политически не добьет перемирие, то точно добьет пресловутая ресурсная сделка с Трампом, которая вполне укладывается в понятие «распродажа родины». После сцены в Овальном кабинете аппетиты американской стороны значительно выросли. Теперь речь идет не только о редкоземельных металлах, но и о крупных государственных активах – атомных электростанциях и портах.

    Скупленная в постмайданные годы американцами и европейцами земля должна иметь гарантированный морской экспорт для сельхозпродукции. А добыча любых ресурсов потребует энергии, которую может дать эксплуатация АЭС. И, к слову, больше, чем Запорожская атомная для этих целей подходит куда более удачно расположенная Южно-Украинская АЭС в Николаевской области.

    Перераспределение активов в пользу американцев – это неизбежный конфликт Зеленского с лояльными олигархами. В том числе с «другом всех президентов» Ринатом Ахметовым. Фактически потеряв металлургический бизнес, Ахметов зарабатывает на энергетике. В чистом виде государственных активов на Украине нет – на каждом из них сидит управленец от того или иного олигархического клана. И, если придется эти активы отбирать для будущей сделки с американцами, и без того огромное число недоброжелателей Зеленского кратно вырастет.

    Да и по старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским, когда кормовая база станет недостаточной для поддержания хрупкого баланса сил местной элиты. Пилить американскую бюджетную и военную поддержку уже стало сложнее. А сделка выбьет из-под ног местной элиты еще и опорные активы.

    Компромиссы мира и перемирия, сделка и общее падение рейтингов на фоне усталости населения от войны зажимает Зеленского в невыносимый треугольник, выход из которого – силовое подавление протестов. Если военным диктатором на крови стать не получится, останется только бежать, но куда? В США не пустят, в Азии рано или поздно найдут, Британия, поразмыслив, тоже откажется. Свой остров Святой Елены Зеленский найдет разве что в Прибалтике. Но и там дуют российские ветра.

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