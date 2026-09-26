Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики
МИД Белоруссии: ЕС жертвует своими гражданами ради глобального доминирования
Руководство Евросоюза пытается препятствовать глобальной стабильности и готово пожертвовать ради этого благосостоянием своих граждан, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Особенно тревожит политика руководства Евросоюза, которое через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности и поддержанию мира. И для достижения этой цели готово принести в жертву даже благосостояние собственных граждан», – сказал Рыженков.
Министр отметил, что европейские граждане не хотят быть пушечным мясом в конфликте, к которому их подталкивают политики, передает РИА «Новости».
«В Брюсселе кому-то хочется «поиграться» в солдатики, закрепить свое величие в истории», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Белоруссии уличил Запад в политизации «зеленой повестки».
В среду главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет. Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией.