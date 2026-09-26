МИД Белоруссии: ЕС жертвует своими гражданами ради глобального доминирования

Tекст: Мария Иванова

«Особенно тревожит политика руководства Евросоюза, которое через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности и поддержанию мира. И для достижения этой цели готово принести в жертву даже благосостояние собственных граждан», – сказал Рыженков.

Министр отметил, что европейские граждане не хотят быть пушечным мясом в конфликте, к которому их подталкивают политики, передает РИА «Новости».

«В Брюсселе кому-то хочется «поиграться» в солдатики, закрепить свое величие в истории», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД Белоруссии уличил Запад в политизации «зеленой повестки».

В среду главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет. Глава МИД Польши Сикорский допустил нормализацию отношений с Белоруссией.