Tекст: Вера Басилая

Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС. Он отметил, что Москва не испытывает дефицита доверия, но подчеркнул: «необходимо доказывать свою договороспособность и доказывать, что тебе можно доверять».

Киев так и не подтвердил готовность к честному диалогу, поскольку находится под полным контролем западных кураторов. По словам министра, невыполнение ранее достигнутых соглашений не стало чем-то новым для мировой политики на современном этапе.

«Я думаю, что вы все-таки изучаете суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вот вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада, который, в свою очередь, является полностью недоговороспособным, если мы берем вклад Европы в усилия по украинскому кризису», – подчеркнул Лавров, обращаясь к журналистам.

В качестве примера дипломат привел отказ Вашингтона от предложенного Ираном семидневного плана по восстановлению судоходства через Ормузский пролив. Американская сторона отвергла инициативу Тегерана исключительно из-за отсутствия доверия.

Лавров подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу, подчеркнув необходимость выполнения прежних договоренностей украинской стороной.

Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате западными странами способности к честным переговорам.