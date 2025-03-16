Спецоперация заставляет Киев извращать понятие «украинец»

Tекст: Николай Стороженко

Конфликт с Россией, а вернее – его наиболее острая часть, начавшаяся 24 февраля 2022 года, похоже, рассматривается представителями нынешней украинской власти в экзистенциальном ключе. На это указывают слова народного депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олега Дунды: «Я вам скажу: тот, кто уехал... Я все понимаю – кто-то испугался, кто-то решил пересидеть. Но если ты за три года не вернулся на Украину, ты уже политически не украинец. Ты, с моей точки зрения, этически, не законодательно – утратил возможность называть себя украинцем».

Причем оговорка «это не законодательно, конечно» не должна вводить в заблуждение. Пристреленный как собака Демьян Ганул тоже не по закону кошмарил одесский бизнес и рядовых одесситов на протяжении 10 лет. Но делал он это, прикрываясь украинским флагом и с санкции СБУ – и все сходило с рук.

А ведь еще лет 20 назад позиция украинских элит была прямо противоположной. Любой, особенно хоть сколько-нибудь известный исторический персонаж, объявлялся украинцем. Даже если родство – из разряда «седьмая вода на киселе» или вовсе вымышленное. А уж современные – тем более: Мила Кунис, Мила Йовович и даже Леонардо ди Каприо успели «побывать» украинцами – по крайней мере, в видении украинских СМИ.

Особенно поднаторел в клепании украинцев брат экс-президента Украины Виктора Ющенко – Петр. «А вы знаете, что Александр Невский – украинец?! А он ведет свой род от Юрия Долгорукого... Вспомним восстание декабристов – там тоже практически все украинцы. На площадь с протестами к царю вышел Черниговский полк – вся украинская элита».

Логика у человека железная: родился в географических границах нынешней Украины – украинец. И плевать, что границы эти определили только в XX веке Ленин, Сталин и Хрущев, а еще сто с лишним лет назад жители современной Украины в большинстве своем называли себя русскими.

Но теперь, выходит, установка меняется. Не вернулся после начала Россией СВО на Украину – все, не украинец. Или украинец, но уже неполноценный («...политически не украинец»).

К слову, пока не вполне понятно, что именно имеет в виду депутат. Речь о гражданстве или о национальности? Если о гражданстве, то в будущем мы, очевидно, увидим фрагментацию понятия «гражданин Украины» – по примеру стран Прибалтики. Только там статус негражданина дают за невладение государственным языком и потомкам переселенцев из других республик СССР. А тут определяющим фактором станет физическое присутствие/отсутствие на Украине в период СВО.

А возможно и не только оно. Мало ведь просто присутствовать. Вдруг ты ухилянтом был? Так что имеющим статус участника боевых действий (УБД) – более привилегированная категория гражданства. Приоритет на занятие должностей во власти, скажем. А остальным – пожиже. А хочешь повысить – давай справку из банка о том, что ты, например, активно на армию донатил.

Но не исключено, что речь не о гражданстве, а именно о национальности. Такое тоже возможно, ведь это вполне в украинской традиции. Согласно ей, в рамках единого украинского народа выделялись две неравные по численности группы: козаки и гречкосеи. Примерно как «блатные» и «мужики» в тюремной иерархии.

Козак живет саблей и волей, его ремесло – война. Гречкосей пашет землю и живет своим трудом. Тоже неплохо, но козаки относятся к ним немного свысока.

Если так, то это будет нечто уникальное. Даже прибалты до такого не додумались. Или вот белоэмигрантов взять. Никто в СССР и не думал даже оспаривать их право быть русскими. А диссидентов позднее лишали гражданства, но не национальному признаку. Как можно запретить или ограничить человеку право считать себя принадлежащим к какому-либо народу?

Причем все это совсем не отвлеченные мыслительные упражнения. Мысль была озвучена. А раз есть мысль, есть и замысел. И направлен он, скорее всего, на послевоенное обустройство Украины.

Раньше о необходимости выборов на Украине говорили только Россия, Китай и условная не-западная группа стран (те, что поддержали китайский план урегулирования конфликта). Затем, после смены власти в США, о выборах заговорила и администрация Белого дома. Еврочиновники пока держатся, но и они не смогут вечно игнорировать проблему отсутствия на Украине легитимно избранной власти.

Но если ты не можешь помешать процедуре выборов, их можно попытаться организовать в свою пользу. По сути, Зеленский уже это декларировал («…, если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится»). Мол, все равно с ним договариваться придется.

Да и депутат Дунда ведь явно неслучайно так сформулировал: «политически – не украинцы».

То есть украинцы, но без права избираться и быть избранными. Скажем, на 10 лет с даты подписания мирного договора. По крайней мере, именно на столько украинские власти хотели поразить в политических правах жителей Донбасса и Крыма (мечтая, что эти земли когда-то вернутся в состав Украины).

Но в данном случае такая мера будет направлена не на обычных избирателей, а на тех, кто сам захочет баллотироваться: оппонентов режима за пределами Украины достаточно и не все они махнули на нее рукой. Тому же Арестовичу можно будет ограничить политические перспективы.

Кроме того, даже если ты Зеленскому не враг, тебя тут все равно не очень ждут. Уже сейчас понятно, что никаких златых гор в виде репараций и инвестиций в послевоенной Украине не ожидается. А раз так, то и мест у пресловутого «корыта» будет немного. Лишние рты не нужны.

Взять тот же парламент – Верховную раду Украины. Когда-то ее численность определили в 450 депутатов. Но теперь-то население сократилось почти вдвое. Значит, и число депутатов надо сокращать до 200-250 человек.

Наконец, послевоенные выборы могут стать выходом для команды Зеленского: уйти с поста президента, но сохранить большинство в Верховной раде. Поможет в этом не только отсечение уехавших, но и санкции в отношении оставшихся (ОПЗЖ, Порошенко). Можно еще по порошенковской «Евросолидарности» санкциями влупить – и на поле кроме «Слуг народа» никого особо не останется. Они же, в свою очередь, въедут в новый парламент на околоветеранской риторике: кто воевал – имеет право, а все остальные – неполноправные украинцы-гречкосеи.

Тем более что интерес в сохранении банды Зеленского во власти есть не только у нее самой. Той же Европе, вложившей в Украину миллиарды евро и угробившей ради нее свои экономические связи с РФ, совсем не нужно, чтобы в послевоенной Украине повторился грузинский сценарий. Иначе ради чего это все было?

А так очень красиво все получится. Определить ветеранов как «полноценных украинцев», приравнять голос каждого к пяти голосам обычных избирателей (они же страну защищали, вот теперь пускай ее будущее определяют). А власть их будет подкармливать за счет подачек ЕС, чтобы лояльность сохраняли и голосовали за кого скажут.

И вполне по-европейски, кстати. Как показали недавние выборы в Румынии, теперь побеждает тот, кого в Брюсселе выберут. А если победил другой – его суд снимет и новые выборы назначит. Этой новой евродемократии концепция неодинаковой полноценности украинцев вполне соответствует.