Украина готова вернуть России самое лучшее

Почему представители киевского режима признали, что «Сикорский не украинец»

Tекст: Николай Стороженко

Вслед за отменой Михаила Булгакова на Украине задумались еще и об отмене знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского. По крайней мере, об этом свидетельствуют слова депутата Верховной рады Владимира Вятровича. А этот знает, о чем говорит. Ведь до того, как стать депутатом, он возглавлял тот самый Украинский институт национальной памяти (УИНП), который недавно и объявил Булгакова украинофобом и имперцем.

«С учетом четкой позиции Сикорского, его тоже не стоит называть украинцем», – так высказался Владимир Вятрович. А ведь именем Сикорского назван аэропорт Киева. И киевский политехнический институт. Иначе говоря, Сикорский сегодня – практически официальный символ современного украинского государства, олицетворение украинского технического гения.

Но для всех сколько-нибудь разбирающихся в истории людей четкая позиция Сикорского по национальному вопросу никогда не была тайной. Еще лет 20 назад, когда украинцы только тянули знаменитого авиаконструктора в свой пантеон великих украинцев, им ехидно указывали: род Сикорских – классический русский род, типичные представители киевской интеллигенции начала XX века.

«…мы считаем себя по происхождению русскими, из определенной части России, рассматривая украинский народ как неотъемлемую часть России, так же как Техас или Луизиана являются неотъемлемой частью Соединенных Штатов», – так характеризовал самоопределение своей семьи Игорь Сикорский в письме историку Василию Галичу (1933). Отец Сикорского за 30 лет до этого и вовсе полемизировал с Грушевским, доказывая, что «Украина» и «украинцы» – понятия политические и географические, а не этнические. В общем, те же Техас и Луизиана.

«Московський інжинєр будує літаки для подорожи понад океаном» – а это уже украинская эмигрантская пресса в США (1927). Киевлянин Сикорский назван здесь московским инженером именно чтобы подчеркнуть его неукраинскость (тогда-то все о ней знали и никто ее не оспаривал).

Так что «Сикорский – не украинец» – далеко не новость. Новость, что украинская идеологическая машина, похоже, меняет программу, которой руководствовалась еще с начала 2000-х.

Вкратце эту программу можно описать тезисом: «Родился в пределах нынешних границ Украины? Значит, украинец». Этой установкой творцы украинской идентичности пользовались до самого последнего времени. Даже после начала СВО перекрещивали в украинцев Айвазовского, Репина. Бывший президент Украины Виктор Ющенко называл Достоевского и Чайковского представителями «украинской цивилизации».

Причина этому была прозрачной. Ведь с Россией и русскими понятно. Русские – это космос, балет, Калашников, водка, икра, ракеты и много всего еще. А кто такие собственно украинцы? Как это объяснить миру? Почему «Украина не Россия»?

Поэтому в свое время киевский режим и стремился взять лучшие, известные всему миру фигуры и объявить их украинцами. Но не всех, а выборочно. Только тех, кто соответствовал представлению о том, каким должен быть украинец сегодня.

Однако времена не выбирают. Люди разного этнического происхождения, составившие общую русскую культуру, жили во времена и на тех землях, которые им достались. И творили, как умели, как верили, как считали нужным. А не так, как считают правильным современные украинские идеологи.

Культура – это не борщ, который можно застолбить за собой в ООН. Нельзя наковырять из общей истории (как изюм из булки) отдельных удобных представителей. И объявить их украинцами – на том основании, что они родились на землях, которые через много лет станут современной Украиной. А затем собрать их всех вместе и сказать: «Вот это – наша украинская культура, просьба не путать ее с русской/российской».

Однако по мере роста национализма и нацизма на Украине возник и обратный процесс – отрицания того, что кто-либо является настоящим украинцем. По политическим причинам, конечно.

Первое время «выписать из украинцев» могли разве что за тесные связи с советской властью. Собственно, история с украинской декоммунизацией как раз об этом. Мы уже обращали внимание на то, как украинцы в запале декоммунизации начали отменять уже самих этнических украинцев. Не только героев Великой Отечественной, партизан и подпольщиков, но и артистов, писателей, поэтов. Почему-то, несмотря на Щорса, Ковпака, Брежнева и Хрущева, считалось, что украинцы советскую власть не строили.

После Евромайдана и начала конфликта в Донбассе одни украинцы еще более активно стали отменять других, «неправильных» украинцев.

Все, для кого Майдан стал переворотом, а так называемая АТО – гражданской войной, быстро поняли, что им больше нет места на Украине и в украинском культурном пространстве. Некоторых, самых «неправильных», даже убивали, как Олега Бузину.

С началом СВО этот подход обострился. На нынешней Украине (если ты – хоть сколько-нибудь заметен в культурном, научном пространстве, спорте) нельзя быть просто украинцем. Уже недостаточно надеть вышиванку, к ней в обязательном порядке должна прилагаться антироссийская позиция. Киевский режим оправдывает свои признаки реально нацистского – добивается от элит полной однообразности и чистоты и крови, и взглядов.

Что ж, мы даже подскажем, кого можно отправить по этому признаку на выход «из украинцев» сразу же после Булгакова и Сикорского. Вот, например. «Меня сегодня кровно оскорбили – меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я русин» – известная дневниковая запись поэта Ивана Франко, находящегося в списке «самых выдающихся украинцев всех времен». Так и пойдет: этот русин, тот петлюровцев высмеивал и т. п.

Отдайте уже в таком случае России обратно всех скопом – Булгакова, Сикорского, Григория Сковороду не забудьте. Хватит их рядить в вышиванки и называть теми, кем они никогда не были и быть не хотели.

Только одно при этом стоит иметь в виду. Если киевский режим действительно сменит парадигму с «украинцы все, кого мы успели записать в украинцы» на «украинцы те, кто соответствует текущей линии партии «Слуга народа», то он рискует оставить свою страну без национальной культуры вовсе. Или как минимум без ее ключевой части – той, которая полноправно входит в культуру общемировую.