Русский язык нашел рецепт против тотальной украинизации

Tекст: Николай Стороженко

Социологическая группа «Рейтинг» (Украина) обнародовала результаты всеукраинского опроса, который финансировало USAID (американское агентство «по международному развитию», действующее в тесной связке с Госдепом). Украинцев опрашивали сразу по десятку различных тем (отношение к войне, выборам, доверие к власти и т. п). Один из блоков касался языковой ситуации.



Если верить опросу, 59% опрошенных говорят дома на украинском языке. Лишь 12% – на русском. Еще 28% используют в общении оба этих языка. При этом, если смотреть региональный разрез, то на Востоке и Юге страны (регионы исторической Новороссии) на русском говорят 25% и 22% опрошенных (на украинском – 23% и 31%). Зато почти половина (51% и 46%) в быту якобы двуязычны.

Как сказал бы «имперец и украинофоб» Булгаков, «...интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова». То ли социологи так хотели угодить заказчику, то ли сам заказчик просил чего-то именно такого, разоблачительного (мол, нет там никакого русского мира, все на украинском говорят). Но на самом деле с точки зрения русского языка на Украине до сих пор всё совсем иначе, и это несложно доказать.

Google знает



Эта ложь режет слух не только в России. Даже украинский телеведущий Максим Назаров (в остальном – вполне свидомый заукраинец) в своем Telegram-канале тоже возмущается. И не только возмущается, но и приводит статистику по своему каналу (36 тыс. подписчиков). Согласно которой 79% аудитории общаются в комментариях на русском и лишь 15% – на украинском.

Да, статистика Telegram-канала – вещь нерепрезентативная. Ведь подписчик – не обязательно гражданин Украины. Зато куда более показательны данные о поисковых запросах в украинском сегменте Google. На каком языке гуглят украинцы?

Украинский Forbes приводит усредненные данные запросов, сгруппированные по тематическим категориям (электроника, алкоголь, зоотовары и т. п.) и их динамику за 2021-2023 годы. В целом мы видим, что доля запросов на украинском устойчиво растет. Наверняка свою роль сыграла СВО. А если брать отдельные категории (товары для детей ищут в основном молодые), то здесь доля запросов на украинском уже доходит до половины (47,8%).

С другой стороны, даже в 2023 году более 71% искали косметику, используя русский язык. Спорттовары – 60,6%, алкоголь – 82,1%, электроника – 83,1%.

Это что ж получается? Говорили-говорили в быту на украинском, а сели за компьютер – и тут же на русский переключились?

Данные еще одного источника – украинского агентства Serpstat – к настоящему моменту несколько устарели. Они публиковали свое исследование еще летом 2022 года. Но и оно весьма иллюстративно. Согласно их данным, до начала СВО 74% всех поисковых запросов Google на Украине были на русском, 26% – на украинском. После начала СВО соотношение изменилось – 65% и 35%.

Можно отметить, что динамика этих переходов объясняется не только тем, что говорившие в быту на русском вдруг начинают говорить и гуглить на украинском. После начала СВО под контроль России перешло почти три четверти территорий Запорожской и Херсонской областей. Интернет там теперь от российских провайдеров, а гуглили тамошние жители в основном на русском.

Кроме того, именно в русскоязычных восточных и южных регионах наиболее активно ведутся боевые действия. Местные активно уезжают еще с 2022 года: кто в Россию, кто в страны ЕС. Так или иначе, это тоже уменьшает долю русскоязычных запросов на Украине. Уменьшает – но вовсе не до какого-то ничтожного числа, относительно незначительно.

Ложь и страх

Почему статистике интернет-запросов следует верить больше, чем данным социологов? Не только из-за заказчика. Во-первых, даже качественно проведенное исследование – это всегда опрос не более чем нескольких тысяч человек. В то время как поисковая система дает соотношение по всем запросам за нужный период времени. Тут не подтасуешь выборку, вопросы и их формулировку. И таких запросов – миллионы и десятки миллионов.

Во-вторых, даже если подозрительное массовое бытовое двуязычие восточных и южных регионов – не умысел и не подтасовка социологов, ответы украинцев сегодня мало о чем говорят. И это касается любого исследования. После нескольких лет принудительной дерусификации, репрессивных языковых законов, информационной кампании «нашли и заставили извиниться» люди банально боятся правдиво отвечать.

Например, в Киеве это сегодня выглядит так. Сфера обслуживания давно украинизирована. В особенности та ее часть, что непосредственно общается с клиентом при заказе. Там практически в ста процентах случаев будет украинский язык. Однако непосредственные исполнители уже не так неукоснительно исполняют закон. И если клиент говорит с врачом, мастером, официантом на русском, тот почти всегда в ответ переходит на русский. Тем более, если это общение происходит один на один.

Бывает и иначе. Работники одного отдела, находящиеся друг с другом в хороших отношениях, общаются на русском. Но переходят на украинский с клиентами и сотрудниками других отделов (теми, в ком они не уверены). Другие отделы ведут себя так же.

Конкретно так дела обстоят в киевском офисе одного из украинских банков. Однако вряд ли он такой единственный. То есть русский на Украине входит в стадию «прибалтизации»: его как минимум все понимают, а многие на нем отлично говорят. Но все это – со знакомыми, проверенными людьми. С теми, в ком можно быть уверенным. Кто не донесет. Можно сказать, перед нами рецепт борьбы русского языка и его носителей против тотальной украинизации.

А значит, традиционными методами социологии реальную языковую ситуацию на Украине уже не описать. Известно ли это социологам? Разумеется, да. На то он и социолог, чтобы знать реальную ситуацию в обществе, а не картинку из информационного пузыря, транслируемую в телемарафоне. Зачем тогда они публикуют то, что публикуют? Вопрос открытый. «Если не знаешь, в чем дело, наверняка дело в деньгах».

Напоследок приведем характерный пример человека, который имеет возможность говорить то, что думает. «Радио Свобода*» публикует интервью с Борисом Шефиром (Борис и Сергей Шефиры – ближайшие бизнес-партнеры Владимира Зеленского, сооснователи «Квартала 95»). А Сергей еще недавно был первым помощником президента Украины.

Из интервью можно узнать, что Борис Шефир, оказывается, любит и ценит русский язык и русскую культуру. И ему неприятно видеть разрушение памятников русским писателям на Украине и тотальный запрет всего русского. Однако даже он говорит об этом… из Германии. Пока был на Украине и в окружении Зеленского – помалкивал.

Иначе говоря, русский язык, русская история, русская культура и русская память на Украине до сих пор есть, и в изобилии. Да, в полуподполье, по сути, под гнетом украинизации. Но это как раз и значит, что СВО проводится не зря – ради того, чтобы из этого подполья и гнета все русское на Украине освободить.