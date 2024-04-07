Депутат Туров: Русская весна стала ответом на попытки Киева попрать историю

Tекст: Олег Исайченко

«Русская весна стала важнейшим событием, которое изменило ход истории не только Донбасса, но и всей России. В то время простые жители Луганска и Донецка, вне зависимости от возраста и профессии, восстали против неонацистов, которые при поддержке коллективного Запада пришли к власти в Киеве», – сказал Артем Туров, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Десять лет назад ставленники Запада начали уничтожать историческую память, русский язык, ценности и веру – все то, что нас всегда объединяло. И Донбасс не побоялся взять в руки оружие для того, чтобы защитить себя, свои семьи и землю», – подчеркивает парламентарий.

«Благодаря этому подвигу воспряла и Россия. Мы совсем по-иному стали относиться к себе, собственной истории, памяти и народу. Страна вернула себе свои роль и место в мире», – указал собеседник.

«Донбасс объединил многих людей, помог взглянуть под другим углом на путь государства. Именно поэтому тысячи добровольцев поехали на помощь защитникам ЛНР и ДНР. Не меньшее число людей стали волонтерами, начали собирать гуманитарную помощь», – акцентирует спикер.

«И эта тенденция сохраняется по сей день, когда на полях СВО мы защищаем мирных жителей и наши исторические земли. Сейчас можно с уверенность сказать, что эти события пробудили в нас желание сохранить историю, не предавать забвению подвиг наших предков», – говорит депутат.

Резюмируя, Туров подчеркнул, что события Русской весны стали ответом на попытку Киева навязать «альтернативную историческую реальность» и попрать подвиг героев Красной армии.

Напомним, 7 апреля 2014 года ДНР заявила о своей независимости от Украины. Тогда же была подготовлена Декларация о государственной самостоятельности ДНР. В результате референдума, состоявшегося в мае того же года, почти 90% населения высказались за статус Донецкой народной республики как самостоятельно государства. Однако официальный Киев не признал результаты голосования.

В годовщину событий активисты молодежных движений развернули 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики на ступенях мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, сообщают «Известия». Участие в мероприятии приняли около 100 человек.

Помимо этого, этой весной отмечается десятилетие событий, в последствие названных Русской весной. Как напоминает ТАСС, Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, которые в конце февраля – начале марта 2014 года охватили Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой народных республик.