Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

Украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения – российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским». Ничтожный комичный повод для ссоры обнажил серьезную проблему – любое напоминание об общей культуре или даже кухне вызывает у «небратьев» крайне болезненную реакцию. Похоже, Украину по-прежнему пьянит чувство национальной исключительности. Или это просто комплекс неполноценности?

Российский блогер, актер и телеведущий Андрей Бочаров спровоцировал шквал негодования в украинских соцсетях всего одним невинным замечанием – о борще. «Покатавшись пару часов на коньках, я зашел в ресторан, где заказал в меню «русский борщ». Борщей, вернее их способов приготовления, имеется множество, – написал Бочаров в Facebook. – Я могу быть неточным, но в основном русский борщ отличается от украинского тем, что в нем говядина, а не свинина, вместо пампушки – черный хлеб. Ну и еще какие-то отличия».

«А сало тоже русское?» – тотчас поинтересовался у него в комментариях Микола Шумейко. «Вы че? Совсем долбанулись? Борщ? Да шоб вы были здоровы! Приезжайте к нам сюда в Украину, и тут вам будет борщ! А тут, что вы сейчас говорите – это ваще не борщ! И даже буряка у вас нет», – заявила Людмила Мринска. «Андрей приватизировал украинский борщ», – добавил комментатор Dmitri Klein. Один из пользователей оставил комментарий «подавись». «Борщ может быть только УКРАИНСКИЙ», – считает Леся Герасименко. «Гадость ваши русские шашлыки, плов и борщ – ворованное вкусным не бывает», – возразила она Бочарову. «Борщ в Украине, в России щи», – указывали другие киевские патриоты, и разъясняли: «Щи – это когда кастрюлю после украинского борща ополоснули. Вот та водичка и есть российские щи».

От кулинарных нюансов блогеры быстро перешли к политическим обобщениям, в таком, например, духе: «Московитам кровь из носу хочется легализировать украденное у Украины – историю, свое название, теперь вот кухню».

«Президент Владимир Зеленский попросил созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с аннексией борща Россией», – писали в ответ комментаторы из России. Сам Бочаров практически под каждым комментарием оставлял хештег #БорщРусский. «Скоро вместо «Чей Крым?» нужно будет спрашивать: «Чей борщ?» – иронизировали блогеры. Сам артист написал позже, что не ожидал такого скандала: «Битва при Борще на лентах всех информагентств. Уже под пять тысяч комментов». На скандал уже отреагировали украинские журналисты. Максим Назаров пошутил, что «украинские активисты уже подняли вопрос о прекращении поставок сала в Россию» (цитата по vesti.ua).

Посягательство на украинское кулинарное наследие не впервые становится поводом для заочного сражения. Весной украинскую блогосферу взорвало то, что в итальянском Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли помогать бороться с пандемией. Осенью эксперты украинского Минкульта призвали включить рецепт приготовления свекольно-капустного супа в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия государства. В октябре украинский министр культуры Александр Ткаченко одобрил предложение экспертов и подал по этому поводу заявку в ЮНЕСКО.

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Но тогда причиной для виртуальных митингов на тему «чей борщ?» было по крайней мере решение властей. Теперь же буря поднялась по совсем уж мизерному случаю. Эксперты считают, что столь болезненная реакция – проявление глубокого комплекса неполноценности у значительной части жителей Украины. При всей своей внешней комичности поединок с россиянами за право владеть борщом вполне вписывается в общий политический тренд последних десятилетий.

Уроженец Одессы, телеведущий, гроссмейстер клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман считает, что киевские патриоты так резко реагируют на любое, даже мелкое напоминание о родстве Украины с остальной Россией как раз потому, что громадное большинство граждан Украины – русские. «Это русские по образованию, воспитанию, по всей культуре. И мало-, и белорусы – это такая же часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы или смоляки. Именно поэтому у тех частей, что числятся сейчас формально отдельными государствами, возникает огромная проблема: как эту отдельность обосновать?».

Поэтому любой, кто считает Украину хотя бы формально независимой, вынужден действовать против интересов подавляющего большинства своих сограждан, добавил эксперт. «Это, естественно, и приводит к истерике по любому малейшему поводу или вовсе без повода. Только истерикой можно замаскировать разрушительность этого самого отделения», – подытожил Вассерман.

«Гипертрофированное восприятие мелочей возникает, когда ничего подлинно великого у людей, у нации, у государства нет,

– пояснил живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор одной из киевских газет Владимир Скачко. – Если страна находится в нищете, под внешним управлением, если за 30 лет независимости она потеряла 20 млн человек, единственная из всех стран бывшего Советского Союза не сумела вернуться на уровень 1990 года, то о чем можно говорить?».

Украина сегодня гордится не тем, что она в советское время создала самый большой в мире самолет «Руслан» или грандиозный самолет «Мрия», а тем, что она выложила самый большой трезубец из бутербродов с салом, иронизирует Скачко и добавляет: «Или протянула самый большой флаг, или поставила самое большое количество людей на колени вдоль дороги, по которой страна якобы движется в ЕС и НАТО. Все это симулякры, призванные затушевать деградацию государства. Их выдумывают заправилы украинского режима, пытаясь сделать из него Анти-Россию».

«Политическая нация на Украине не сложилась, – поясняет эксперт, – вместо нее создается нация по сугубо национальному признаку».

«Государственная идеология больше напоминает этнографию, которая опирается на русофобию как на защитную технологию от якобы враждебной Москвы. При этом самыми популярными в стране остаются российское телевидение и российская поп-музыка. А книжные лавки, заточенные на продажу только украиноязычной литературы, уже прогорают: половина из них заявили, что прогорят окончательно, если не вернут на прилавки литературу на русском языке», – сетует Скачко. В этой ситуации коллективный Киев проявляет свой комплекс неполноценности, насильно насаждая искусственную украинизацию, считает эксперт.

«Бороться с этой тенденцией невозможно, – признает Скачко. – На Украине вырастает уже второе поколение людей, которые говорят по-русски, но ненавидят Россию как «ось зла» и причину всех своих бед. 90 процентов воюющих в Донбассе украинских солдат – это выходцы с русскоязычного юго-востока. Призывники с Западной Украины косят от армии. А нищие «юго-восточные» идут в армию за заработком и воюют – русские против русских. Получается, что система «бандеризации» Украины сработала. «Москали» на Украине воюют против «москалей» в Донбассе и готовятся воевать против «москалей» в России».

На ваш взгляд Борщ может быть: Русским блюдом

Только украинским блюдом

Главное, чтобы был вкусным



Значительная часть украинской блогосферы не обратила внимания на пост Бочарова, добавляет руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Но волна гнева действительно пронеслась в соцсетях. На замечание российского актера про борщ возбудились в основном сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Такая волна отражает некую ущербность, навязанную культом импортированной из США и Канады национальной идентичности, – отметил киевский политолог. – Но эта идентичность маргинальна по своей сути – по отношению к большим государствам и империям ХХ века. Скажем, пропагандируемая из Канады «галицкая мова» – это отнюдь не язык Леси Украинки, а «суржик» с примесью полонизмов».

«Теперь даже великие ученые Советской Украины, математики и врачи, люди, повлиявшие в ХХ веке на мировую культуру, больше не считаются украинскими национальными героями», – посетовал Золотарев. Увы, именно такая архаичная, «суржиковая» национальная идентичность, построенная по этническому признаку вокруг образа Степаны Бандеры, пользуется, по мнению политолога, поддержкой Запада.

«Заряженная таким национализмом Украина неизбежно в итоге станет «Украиной 1000 хуторов» и будет разодрана на части, – убежден Золотарев. – Либо же она протрезвеет и откажется от оголтелой украинизации и декоммунизации. Сейчас о том, что для формирования национальной идентичности нужны экономические основания, порой говорит даже Тимошенко».

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