Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

Украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения – российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским». Ничтожный комичный повод для ссоры обнажил серьезную проблему – любое напоминание об общей культуре или даже кухне вызывает у «небратьев» крайне болезненную реакцию. Похоже, Украину по-прежнему пьянит чувство национальной исключительности. Или это просто комплекс неполноценности?
Российский блогер, актер и телеведущий Андрей Бочаров спровоцировал шквал негодования в украинских соцсетях всего одним невинным замечанием – о борще. «Покатавшись пару часов на коньках, я зашел в ресторан, где заказал в меню «русский борщ». Борщей, вернее их способов приготовления, имеется множество, – написал Бочаров в Facebook. – Я могу быть неточным, но в основном русский борщ отличается от украинского тем, что в нем говядина, а не свинина, вместо пампушки – черный хлеб. Ну и еще какие-то отличия».
«А сало тоже русское?» – тотчас поинтересовался у него в комментариях Микола Шумейко. «Вы че? Совсем долбанулись? Борщ? Да шоб вы были здоровы! Приезжайте к нам сюда в Украину, и тут вам будет борщ! А тут, что вы сейчас говорите – это ваще не борщ! И даже буряка у вас нет», – заявила Людмила Мринска. «Андрей приватизировал украинский борщ», – добавил комментатор Dmitri Klein. Один из пользователей оставил комментарий «подавись». «Борщ может быть только УКРАИНСКИЙ», – считает Леся Герасименко. «Гадость ваши русские шашлыки, плов и борщ – ворованное вкусным не бывает», – возразила она Бочарову. «Борщ в Украине, в России щи», – указывали другие киевские патриоты, и разъясняли: «Щи – это когда кастрюлю после украинского борща ополоснули. Вот та водичка и есть российские щи».
От кулинарных нюансов блогеры быстро перешли к политическим обобщениям, в таком, например, духе: «Московитам кровь из носу хочется легализировать украденное у Украины – историю, свое название, теперь вот кухню».
«Президент Владимир Зеленский попросил созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с аннексией борща Россией», – писали в ответ комментаторы из России. Сам Бочаров практически под каждым комментарием оставлял хештег #БорщРусский. «Скоро вместо «Чей Крым?» нужно будет спрашивать: «Чей борщ?» – иронизировали блогеры. Сам артист написал позже, что не ожидал такого скандала: «Битва при Борще на лентах всех информагентств. Уже под пять тысяч комментов». На скандал уже отреагировали украинские журналисты. Максим Назаров пошутил, что «украинские активисты уже подняли вопрос о прекращении поставок сала в Россию» (цитата по vesti.ua).
Посягательство на украинское кулинарное наследие не впервые становится поводом для заочного сражения. Весной украинскую блогосферу взорвало то, что в итальянском Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли помогать бороться с пандемией. Осенью эксперты украинского Минкульта призвали включить рецепт приготовления свекольно-капустного супа в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия государства. В октябре украинский министр культуры Александр Ткаченко одобрил предложение экспертов и подал по этому поводу заявку в ЮНЕСКО.
Но тогда причиной для виртуальных митингов на тему «чей борщ?» было по крайней мере решение властей. Теперь же буря поднялась по совсем уж мизерному случаю. Эксперты считают, что столь болезненная реакция – проявление глубокого комплекса неполноценности у значительной части жителей Украины. При всей своей внешней комичности поединок с россиянами за право владеть борщом вполне вписывается в общий политический тренд
последних десятилетий.
Уроженец Одессы, телеведущий, гроссмейстер клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман считает, что киевские патриоты так резко реагируют на любое, даже мелкое напоминание о родстве Украины с остальной Россией как раз потому, что громадное большинство граждан Украины – русские. «Это русские по образованию, воспитанию, по всей культуре. И мало-, и белорусы – это такая же часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы или смоляки. Именно поэтому у тех частей, что числятся сейчас формально отдельными государствами, возникает огромная проблема: как эту отдельность обосновать?».
Поэтому любой, кто считает Украину хотя бы формально независимой, вынужден действовать против интересов подавляющего большинства своих сограждан, добавил эксперт. «Это, естественно, и приводит к истерике по любому малейшему поводу или вовсе без повода. Только истерикой можно замаскировать разрушительность этого самого отделения», – подытожил Вассерман.
«Гипертрофированное восприятие мелочей возникает, когда ничего подлинно великого у людей, у нации, у государства нет,
– пояснил живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор одной из киевских газет Владимир Скачко. – Если страна находится в нищете, под внешним управлением, если за 30 лет независимости она потеряла 20 млн человек, единственная из всех стран бывшего Советского Союза не сумела вернуться на уровень 1990 года, то о чем можно говорить?».
Украина сегодня гордится не тем, что она в советское время создала самый большой в мире самолет «Руслан» или грандиозный самолет «Мрия», а тем, что она выложила самый большой трезубец из бутербродов с салом, иронизирует Скачко и добавляет: «Или протянула самый большой флаг, или поставила самое большое количество людей на колени вдоль дороги, по которой страна якобы движется в ЕС и НАТО. Все это симулякры, призванные затушевать деградацию государства. Их выдумывают заправилы украинского режима, пытаясь сделать из него Анти-Россию».
«Политическая нация на Украине не сложилась, – поясняет эксперт, – вместо нее создается нация по сугубо национальному признаку».
«Государственная идеология больше напоминает этнографию, которая опирается на русофобию как на защитную технологию от якобы враждебной Москвы. При этом самыми популярными в стране остаются российское телевидение и российская поп-музыка. А книжные лавки, заточенные на продажу только украиноязычной литературы, уже прогорают: половина из них заявили, что прогорят окончательно, если не вернут на прилавки литературу на русском языке», – сетует Скачко. В этой ситуации коллективный Киев проявляет свой комплекс неполноценности, насильно насаждая искусственную украинизацию, считает эксперт.
«Бороться с этой тенденцией невозможно, – признает Скачко. – На Украине вырастает уже второе поколение людей, которые говорят по-русски, но ненавидят Россию как «ось зла» и причину всех своих бед. 90 процентов воюющих в Донбассе украинских солдат – это выходцы с русскоязычного юго-востока. Призывники с Западной Украины косят от армии. А нищие «юго-восточные» идут в армию за заработком и воюют – русские против русских. Получается, что система «бандеризации» Украины сработала. «Москали» на Украине воюют против «москалей» в Донбассе и готовятся воевать против «москалей» в России».
Значительная часть украинской блогосферы не обратила внимания на пост Бочарова, добавляет руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Но волна гнева действительно пронеслась в соцсетях. На замечание российского актера про борщ возбудились в основном сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Такая волна отражает некую ущербность, навязанную культом импортированной из США и Канады национальной идентичности, – отметил киевский политолог. – Но эта идентичность маргинальна по своей сути – по отношению к большим государствам и империям ХХ века. Скажем, пропагандируемая из Канады «галицкая мова» – это отнюдь не язык Леси Украинки, а «суржик» с примесью полонизмов».
«Теперь даже великие ученые Советской Украины, математики и врачи, люди, повлиявшие в ХХ веке на мировую культуру, больше не считаются украинскими национальными героями», – посетовал Золотарев. Увы, именно такая архаичная, «суржиковая» национальная идентичность, построенная по этническому признаку вокруг образа Степаны Бандеры, пользуется, по мнению политолога, поддержкой Запада.
«Заряженная таким национализмом Украина неизбежно в итоге станет «Украиной 1000 хуторов» и будет разодрана на части, – убежден Золотарев. – Либо же она протрезвеет и откажется от оголтелой украинизации и декоммунизации. Сейчас о том, что для формирования национальной идентичности нужны экономические основания, порой говорит даже Тимошенко».
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