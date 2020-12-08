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8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

Когда Украина и Россия были вместе, никому не приходило в голову драться за борщ В. Корецкий, К. Иванов, О Савостюк, Б. Успенский.
Украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения – российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским». Ничтожный комичный повод для ссоры обнажил серьезную проблему – любое напоминание об общей культуре или даже кухне вызывает у «небратьев» крайне болезненную реакцию. Похоже, Украину по-прежнему пьянит чувство национальной исключительности. Или это просто комплекс неполноценности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...

Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...

Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

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    Чьим национальным блюдом является борщ?

    Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

    Когда Украина и Россия были вместе, никому не приходило в голову драться за борщ    8 декабря 2020, 12:54
    Фото: В. Корецкий, К. Иванов, О Савостюк, Б. Успенский.
    Текст: Андрей Самохин, Ирина Яровая

    Украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения – российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским». Ничтожный комичный повод для ссоры обнажил серьезную проблему – любое напоминание об общей культуре или даже кухне вызывает у «небратьев» крайне болезненную реакцию. Похоже, Украину по-прежнему пьянит чувство национальной исключительности. Или это просто комплекс неполноценности?

    Российский блогер, актер и телеведущий Андрей Бочаров спровоцировал шквал негодования в украинских соцсетях всего одним невинным замечанием – о борще. «Покатавшись пару часов на коньках, я зашел в ресторан, где заказал в меню «русский борщ». Борщей, вернее их способов приготовления, имеется множество, – написал Бочаров в Facebook. – Я могу быть неточным, но в основном русский борщ отличается от украинского тем, что в нем говядина, а не свинина, вместо пампушки – черный хлеб. Ну и еще какие-то отличия».

    «А сало тоже русское?» – тотчас поинтересовался у него в комментариях Микола Шумейко. «Вы че? Совсем долбанулись? Борщ? Да шоб вы были здоровы! Приезжайте к нам сюда в Украину, и тут вам будет борщ! А тут, что вы сейчас говорите – это ваще не борщ! И даже буряка у вас нет», – заявила Людмила Мринска. «Андрей приватизировал украинский борщ», – добавил комментатор Dmitri Klein. Один из пользователей оставил комментарий «подавись». «Борщ может быть только УКРАИНСКИЙ», – считает Леся Герасименко. «Гадость ваши русские шашлыки, плов и борщ – ворованное вкусным не бывает», – возразила она Бочарову. «Борщ в Украине, в России щи», – указывали другие киевские патриоты, и разъясняли: «Щи – это когда кастрюлю после украинского борща ополоснули. Вот та водичка и есть российские щи».

    От кулинарных нюансов блогеры быстро перешли к политическим обобщениям, в таком, например, духе: «Московитам кровь из носу хочется легализировать украденное у Украины – историю, свое название, теперь вот кухню».

    «Президент Владимир Зеленский попросил созвать экстренное совещание Совбеза ООН в связи с аннексией борща Россией», – писали в ответ комментаторы из России. Сам Бочаров практически под каждым комментарием оставлял хештег #БорщРусский. «Скоро вместо «Чей Крым?» нужно будет спрашивать: «Чей борщ?» – иронизировали блогеры. Сам артист написал позже, что не ожидал такого скандала: «Битва при Борще на лентах всех информагентств. Уже под пять тысяч комментов». На скандал уже отреагировали украинские журналисты. Максим Назаров пошутил, что «украинские активисты уже подняли вопрос о прекращении поставок сала в Россию» (цитата по vesti.ua). 

    Посягательство на украинское кулинарное наследие не впервые становится поводом для заочного сражения. Весной украинскую блогосферу взорвало то, что в итальянском Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли помогать бороться с пандемией. Осенью эксперты украинского Минкульта призвали включить рецепт приготовления свекольно-капустного супа в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия государства. В октябре украинский министр культуры Александр Ткаченко одобрил предложение экспертов и подал по этому поводу заявку в ЮНЕСКО.

    Но тогда причиной для виртуальных митингов на тему «чей борщ?» было по крайней мере решение властей. Теперь же буря поднялась по совсем уж мизерному случаю. Эксперты считают, что столь болезненная реакция – проявление глубокого комплекса неполноценности у значительной части жителей Украины. При всей своей внешней комичности поединок с россиянами за право владеть борщом вполне вписывается в общий политический тренд последних десятилетий. 

    Уроженец Одессы, телеведущий, гроссмейстер клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман считает, что киевские патриоты так резко реагируют на любое, даже мелкое напоминание о родстве Украины с остальной Россией как раз потому, что громадное большинство граждан Украины – русские. «Это русские по образованию, воспитанию, по всей культуре. И мало-, и белорусы – это такая же часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы или смоляки. Именно поэтому у тех частей, что числятся сейчас формально отдельными государствами, возникает огромная проблема: как эту отдельность обосновать?».

    Поэтому любой, кто считает Украину хотя бы формально независимой, вынужден действовать против интересов подавляющего большинства своих сограждан, добавил эксперт. «Это, естественно, и приводит к истерике по любому малейшему поводу или вовсе без повода. Только истерикой можно замаскировать разрушительность этого самого отделения», – подытожил Вассерман.  

    «Гипертрофированное восприятие мелочей возникает, когда ничего подлинно великого у людей, у нации, у государства нет,

    – пояснил живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор одной из киевских газет Владимир Скачко. – Если страна находится в нищете, под внешним управлением, если за 30 лет независимости она потеряла 20 млн человек, единственная из всех стран бывшего Советского Союза не сумела вернуться на уровень 1990 года, то о чем можно говорить?».

    Украина сегодня гордится не тем, что она в советское время создала самый большой в мире самолет «Руслан» или грандиозный самолет «Мрия», а тем, что она выложила самый большой трезубец из бутербродов с салом, иронизирует Скачко и добавляет: «Или протянула самый большой флаг, или поставила самое большое количество людей на колени вдоль дороги, по которой страна якобы движется в ЕС и НАТО. Все это симулякры, призванные затушевать деградацию государства. Их выдумывают заправилы украинского режима, пытаясь сделать из него Анти-Россию».

    «Политическая нация на Украине не сложилась, – поясняет эксперт, – вместо нее создается нация по сугубо национальному признаку». 

    «Государственная идеология больше напоминает этнографию, которая опирается на русофобию как на защитную технологию от якобы враждебной Москвы. При этом самыми популярными в стране остаются российское телевидение и российская поп-музыка. А книжные лавки, заточенные на продажу только украиноязычной литературы, уже прогорают: половина из них заявили, что прогорят окончательно, если не вернут на прилавки литературу на русском языке», – сетует Скачко. В этой ситуации коллективный Киев проявляет свой комплекс неполноценности, насильно насаждая искусственную украинизацию, считает эксперт.

    «Бороться с этой тенденцией невозможно, – признает Скачко. – На Украине вырастает уже второе поколение людей, которые говорят по-русски, но ненавидят Россию как «ось зла» и причину всех своих бед. 90 процентов воюющих в Донбассе украинских солдат – это выходцы с русскоязычного юго-востока. Призывники с Западной Украины косят от армии. А нищие «юго-восточные» идут в армию за заработком и воюют – русские против русских. Получается, что система «бандеризации» Украины сработала. «Москали» на Украине воюют против «москалей» в Донбассе и готовятся воевать против «москалей» в России».

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    Обсуждение:  4 комментария
    Значительная часть украинской блогосферы не обратила внимания на пост Бочарова, добавляет руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    «Но волна гнева действительно пронеслась в соцсетях. На замечание российского актера про борщ возбудились в основном сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Такая волна отражает некую ущербность, навязанную культом импортированной из США и Канады национальной идентичности, – отметил киевский политолог. – Но эта идентичность маргинальна по своей сути – по отношению к большим государствам и империям ХХ века. Скажем, пропагандируемая из Канады «галицкая мова» – это отнюдь не язык Леси Украинки, а «суржик» с примесью полонизмов».

    «Теперь даже великие ученые Советской Украины, математики и врачи, люди, повлиявшие в ХХ веке на мировую культуру, больше не считаются украинскими национальными героями», – посетовал Золотарев. Увы, именно такая архаичная, «суржиковая» национальная идентичность, построенная по этническому признаку вокруг образа Степаны Бандеры, пользуется, по мнению политолога, поддержкой Запада.

    «Заряженная таким национализмом Украина неизбежно в итоге станет «Украиной 1000 хуторов» и будет разодрана на части, – убежден Золотарев. – Либо же она протрезвеет и откажется от оголтелой украинизации и декоммунизации. Сейчас о том, что для формирования национальной идентичности нужны экономические основания, порой говорит даже Тимошенко».

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