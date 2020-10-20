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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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У «Большой Украины» есть немалые препятствия

В границы «Соборной Украины» включают Крым, юг Белоруссии и Кубань Alex Tora/Wikipedia
«Вернуть Крым через Белоруссию» призвал один из видных украинских националистов, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный. Лозунг абсурдный лишь на первый взгляд, считают эксперты: Бессмертный предлагает возвратить потерянные земли с помощью «мягкой силы». Но реализовать эти планы Украина не сможет сразу по нескольким причинам. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    В границы «Соборной Украины» включают Крым, юг Белоруссии и Кубань    20 октября 2020, 11:06
    Фото: Alex Tora/Wikipedia
    Текст: Михаил Мошкин,
    Ирина Яровая

    «Вернуть Крым через Белоруссию» призвал один из видных украинских националистов, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный. Лозунг абсурдный лишь на первый взгляд, считают эксперты: Бессмертный предлагает возвратить потерянные земли с помощью «мягкой силы». Но реализовать эти планы Украина не сможет сразу по нескольким причинам.

    Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию, заявил в эфире телеканала «Прямой» Роман Бессмертный – бывший украинский посол в Минске, один из недавних представителей Киева на переговорах по Донбассу. Экс-дипломат выразился довольно сумбурно, но смысл его речи сводился к следующему: реинтеграция потерянных территорий будет возможна, если Киев возьмет на вооружение идею «Большой Украины» или своего рода «украинского мира», «мягкой силы», которая будет действовать через диаспоры и работать с людьми с украинскими корнями.

    «Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического, – пояснил свой тезис Бессмертный. – Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами». По мнению бывшего посла, удивительно, что действующие киевские власти не понимают – интересы Украины не ограничиваются границами республики.

    В аналогичном духе недавно выразился другой видный отставник – Игорь Смешко, который был главой СБУ при Леониде Кучме и Викторе Ющенко, а во времена Петра Порошенко руководил комитетом по вопросам разведки. Силовик провел целый исторический экскурс, доказывая, что после распада СССР Украине стоило взять название «Украина-Русь». Ведь, подчеркивал Смешко, именно территория нынешней Украины с древних времен была метрополией восточных славян, а все остальные земли Руси – Владимиро-Суздальская, Новгородская и т. п. – были лишь зависимыми от Киева территориями, «как во всех империях». «Империя Рюриковичей... находилась на двух третях современной Украины», – сказал генерал.

    «В этих заявлениях видно стремление подчеркнуть роль и важность Украины как регионального лидера, который – при поддержке США и Европы – призван выступить альтернативным России центром восточнославянского мира и альтернативным полюсом постсоветского пространства. Но для создания «Большой Украины» для начала надо выстроить внутреннюю идентичность», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД киевский политолог, руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

    Именно в этом контексте следует понимать походя брошенную Бессмертным фразу о возможности «возвращения Крыма» в орбиту «Большой Украины», полагает политолог. Но вряд ли главным объектом приложения усилий может стать Крым, в чьем населении абсолютно преобладают этнические русские (67%), где много «пришлого» населения, прибывшего в советские времена из других регионов, и где 96% жителей поддержали присоединение к России.

    «Повлиять через Белоруссию на возвращение Крыма» – довольно странная идея, даже если рассматривать ее как надежду на давление на Москву в случае смены власти в Минске на прозападный режим, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. «Понятно, что Крым украинским властям не вернуть, тем более «через Минск» – и над словами Бессмертного можно посмеяться. Но Киеву нельзя отказать в последовательности, они будут двигаться в этом направлении работы с диаспорами», – отметил эксперт.

    Напомним, что большая часть речи Бессмертного была посвящена Белоруссии. По оценке киевских этнографов и демографов, которую приводило посольство Украины в Минске, в соседней республике насчитывается до 500 тысяч этнических украинцев, которые компактно живут на юго-западе Брестской области и на юге Гомельской области. По данным официального Минска, украинцев в республике куда меньше – около 150 тысяч. Причина разночтений в том, что Киев записывает в соотечественники полещуков – жителей Полесья с неустоявшейся этнической идентификацией и со смешанными украино-белорусскими говорами.

    Также напомним о давнем интересе украинских политиков к другой ближней территории – Кубани. По официальным сведениям, в Краснодарском крае живет 87 тысяч этнических украинцев, но Киев рассматривает большинство коренного населения пятимиллионного региона как «своих» – потомков запорожских казаков, переселенных на Кубань в XVIII веке.

    «Украинская, украино-белорусская, украино-русская идентичности смешаны, эти ментальности во многом похожи.

    Те инструменты «мягкой силы», работы с языком, историей, культурой, которые будут работать в отношении Украины, имеют хороший шанс сработать и в Белоруссии, и в России», – отметил политолог Бортник.

    Речь экс-главы СБУ Смешко об «Украине-Руси» и «империи Рюриковичей» может казаться анекдотичной лишь на первый взгляд. Но ее следовало бы рассматривать в контексте украинского «нацбилдинга» – строительства нации на основе исторической мифологии. Карты «Соборной Украины», куда включена нынешняя Южная Белоруссия, большая часть Краснодарского края, часть Брянской и Белгородской областей и т. д., стали появляться еще во времена Гражданской войны как часть идеологии петлюровской Украинской народной республики.

    Попытки ревизии истории в киевоцентричном ключе, вокруг идеи «Большой Украины» как истинной преемницы Киевской Руси (в отличие от «неславянской, угро-тюркской Московии») предпринимаются в постсоветские времена с завидной регулярностью. Особенно активно этот процесс выстраивания национальной идентичности развивался в 2005–2010 годах, после «оранжевой революции», и в 2014–2019 годах, после Евромайдана.

    Нетрудно вспомнить, что Порошенко в бытность свою президентом поздравлял граждан с годовщиной крещения «Украины-Руси» князем Владимиром. В «украинские правители» записывали Ярослава Мудрого, а его дочь, королеву Франции Анну Ярославну чествовали как зачинательницу франко-украинских контактов. После первого Майдана началась активная ревизия уже общей новой и новейшей истории России и Украины – в современной киевской историографии насчитали уже несколько «русско-украинских войн».

    С другой стороны, при Ющенко, а затем при Порошенко в список великих украинцев (и отнюдь не «москалей») активно вписывали не только Игоря Сикорского и Илью Репина, родившихся на территории нынешней Незалежной – но и Петра Ильича Чайковского, уроженца Вятской губернии, и медика Николая Амосова, родившегося на Новгородчине. Основание простое – наличие пусть дальних, но малоросских корней. Сложнее оказалось «приватизировать» москвича Достоевского. На великого русского писателя претендуют одновременно украинские и белорусские националисты, так как корни рода Достоевских – из Полесья, с его смешанным украино-белорусским населением.

    Линия на дерусификацию и украинизацию общей истории не прекратилась с поражением Порошенко и продолжается (пусть, возможно, и не столь активно) при Владимире Зеленском. Не так давно во фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» прозвучало предложение переименовать Россию в Московию. Это проявление все той же идеологической линии – доказать, что русское первородство находится в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД украинский публицист Владимир Скачко.

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    Обсуждение:  182 комментария
    Сама по себе идея использования гуманитарных технологий в качестве «мягкой силы» для продвижения политического влияния – идея, заслуживающая внимания и работающая на практике, заметил Бортник. Но, вновь подчеркнул эксперт, проект «Большой Украины» невозможен, пока сама Украина не выстроила внутреннюю идентичность. Пока же, добавим, ее пытаются создать «от противного». «Сейчас украинское общество глубоко расколото, выстроить идентичность только по национальному, языковому или религиозному принципу невозможно, – уверен Бортник. – «Большая Украина» могла бы быть очень успешным проектом, но его надо строить на гражданских, правовых началах, для этого требуется переосмысление внутренней гуманитарной политики, к чему во власти сейчас, мне кажется, никто не готов».

    «Кроме того, в словосочетании «мягкая сила» самое важное слово – «сила», а не «мягкая». Для мягкой силы надо иметь большие ресурсы», – отметил эксперт. Конечно, сегодня Украина не владеет такими ресурсами, «но она может стать «транзитером», проводником ресурсов западных партнеров». «Идеологический вектор «Большой Украины» может развиваться в дальнейшем», – считает Бортник.

    Пока же заявления киевских политиков выглядят мелковато – максимум как попытка заручиться поддержкой националистического электората, сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Тот же Смешко хочет показать, что он – самый ярый украинский националист. Он уже договорился до Украины с ядерным оружием и границами до Тихого океана. Это понятно – Смешко идет в мэры Киева. Чем абсурднее заявления украинских политиков, тем они лучше воспринимаются радикальными украинскими националистами».

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