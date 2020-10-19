В Киеве размечтались о Крыме и «Большой Украине»

Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил, что Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию.

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой» слова экс-дипломата.

По словам Бессмертного, он «настаивает» на том, что победить в конфликте в Донбассе и «возвращать» Крым «можно в Белоруссии». «Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне», – добавил бывший дипломат.

Напомним, Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами. До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что Зеленский потерпел фиаско в обещаниях «установить контроль» над Крымом.

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