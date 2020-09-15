Зеленский не смог описать отношения России и Украины

Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, мы потеряли это слово (отношения – прим. ВЗГЛЯД) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны. Сегодня 14 тыс. погибших, а сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами», – сказал Зеленский в ходе брифинга в Австрии, отвечая на вопрос о том, какие отношения у него с Путиным. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook, передает РИА «Новости».

При этом президент Украины отметил, что диалог с российским коллегой начался.

«Мы начали говорить, что привело в том или ином случае, но это режим тишины. Да, сложнее, чем мы думали, но он есть. И мы смогли вернуть 140 пленных домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А относительно отношений (с Путиным – прим. ВЗГЛЯД) я считаю, что еще очень рано говорить», – заявил Зеленский.

Он напомнил, что до этих событий граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами.

«У нас были прекрасные отношения», – отметил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.