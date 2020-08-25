Зеленский признал отсутствие на Украине эффективной площадки для обсуждения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», – сказал Зеленский в интервью «Евроньюс».

«Крым – наша территория. Мы вернем его обратно», – заявил президент.

Вместе с тем, Зеленский добавил, что не боится диалога с российскими властями.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата», – сказал глава Украины.

Отвечая на вопрос о прогрессе, достигнутом по итогу возобновления переговоров по ситуации в Донбассе в «нормандском формате», Зеленский отметил, что высока вероятность закончить конфликт.

«Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в «нормандском формате». В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? – Я не знаю. Думаю, по результатам второй «нормандской встречи» высок шанс окончания войны. (...) Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня», – отметил президент.

Также Зеленский оценил отношения Евросоюза и Украины.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», – признал президент.

«Я думаю, для украинцев важна стопроцентная четкая позиция Европы по Украине. И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас. О том, хочет ли Европа нас, хотим ли мы быть с Европой – я думаю, что мы просто должны стать страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе. И тогда ни у кого не будет никаких сомнений, и решать будет Украина», – пояснил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина якобы сможет вернуть Крым быстрее, если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать.

В ответ на это глава полуострова Сергей Аксенов сказал, что выражение «возвращение Крыма», которое часто используют на Украине, следует внести в политический словарь как синоним выражению «мартышкин труд».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.