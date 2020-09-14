Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Итак, встреча в Берлине закончилась, по сути, ничем: Дмитрий Козак заявил, что прорывов нет, как нет и оснований для проведения «нормандского» саммита на уровне глав государств. Но режим прекращения огня в Донбассе будет выполняться.

Итог печальный, но немного предсказуемый. Достаточно только обратить внимание на общую атмосферу и непосредственные предпосылки переговоров.

Общий фон

Переговоры советников в «нормандском формате» проходили в условиях крайне неблагоприятной политической атмосферы, которая в который уже раз заставляла сомневаться в договороспособности, и, вообще – адекватности европейских участников. С одной стороны, мы имеем белорусский кризис, в котором Германия и Франция заняли крайне невнятную позицию.

Они не признали результаты президентских выборов, но не признали Александра Лукашенко узурпатором и вообще заявили, что не хотели бы, чтобы события развивались по украинскому сценарию. При этом они не одёрнули Польшу, с территории которой прямо управляется Беломайдан, а также Литву, которая назначила президентом Белоруссии Тихановскую (надеемся, что ожидающийся кризис на президентских выборах в США тоже будет разрешён литовскими депутатами – рука набита…). Между тем очевидно, что поляки и литовцы поставили Меркель и Макрона в, мягко говоря, двойственное положение…

С другой стороны, это «навальный кризис», где в неудобное положение поставила себя уже сама Меркель. Так или иначе, но Германия в этой ситуации заняла позицию, откровенно враждебную России. И вот после того, как немецкий канцлер, на основании совершенно абсурдных «доказательств», обвиняет Россию в попытке убийства российского же оппозиционера (а также, по логике, российского самолёта и российской больницы) боевым отравляющим веществом, она же предлагает встретиться с этими самыми отравителями и договориться о мире в Донбассе… Вы ничего странного в такой новости не видите? Кстати, украинский телеграм-канал «Легитимный» считает, что «дело Навального» было одним из аргументов Меркель, когда она убеждала российских партнёров в необходимости проведения встречи.

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Понятно, что сейчас, когда украинский эксперимент фактически официально признан европейцами неудачным, доверять им можно несколько в большей степени, чем в начале 2014 года (они тогда тоже выступали в качестве примирителей – помните, что получилось?), и тем не менее…

Частный фон

Частный фон касается самой ситуации в переговорном процессе. Во-первых, мы помним, что российский переговорщик Козак изначально сомневался в целесообразности встречи советников – потому что она бессмысленная. Понятно, что это его личная позиция, но изначальный пессимизм переговорщика всё же имеет значение. Не говоря о том, что его сомнения основывались на опыте проведения переговоров в этом формате.

Во-вторых, встреча проходила в условиях срыва совместного инспектирования украинских позиций в районе посёлка Шумы, где проводились инженерные работы в «серой зоне». Причём инициатором срыва была именно украинская сторона.

Разумеется, ДНР представила свои доказательства срыва – требования от её представителей предъявить анализы на коронавирус и отказаться от знаков различия. Но, на самом деле, тут куда более интересным было заявление главы украинской делегации Леонида Кравчука, который обвинил представителей России и ДНР в том, что они собирались вести фото- и видеофиксацию, а также составить совместный протокол… Хотя, казалось бы, если одну из сторон обвиняют в нарушении соглашений, то логично это нарушение зафиксировать. Кстати, судя по фейсбуку «барсуков» (позывной 503 батальона морской пехоты Украины), они таки действительно вели какие-то работы, хотя и не уверены, что что-то нарушали (но полностью уверены, что никто их контролировать не имеет права).

В-третьих, накануне встречи главный украинский переговорщик – глава Офиса президента Андрей Ермак честно заявил: «Украина сделала всё возможное для выполнения прошлогодних договоренностей саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже: по каждому пункту мы предоставили компромиссные предложения». Своеобразный шедевр: мы выполняем, но вот вам список того, что мы выполнять не собираемся. И это, кстати, не про Минске соглашения, как таковые, а про частные договорённости в Париже.

Вообще же на Украине не скрывается, что усиленные телодвижения украинской стороны, это не от желания что-то выполнять, а по необходимости. 25 октября на Украине должны пройти местные выборы, а рейтинг президента и его партии снижается. Проведение встречи в верхах позволит показать подвижки в мирном процессе и представить президента в качестве лица, с которым считаются на международной арене. Это всё очень благородно, конечно, но почему, собственно, Россия должна идти навстречу естественным пожеланиям президента Зеленского? Тем более, если учесть, что в число пожеланий Зеленского не входит выполнение взятых на себя обязательств?

Что мешает Киеву?

Уже во время встречи появилось интервью Кравчука, в котором тот объяснил резоны украинской делегации, которая предлагает провести встречу глав государств в условиях, когда не выполнены решения Парижского саммита.

«Есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной». Выход из ситуации – в Нормандском формате, в котором можно обсуждать вопрос об изменении Минских соглашений. «А мы хотим добиться мира. Мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях».

Странно слышать такие суждения от опытнейшего политика и прирождённого дипломата, но, пожалуй, надо их прокомментировать. Прежде всего, Минские соглашения не являются международным договором – они не были подписаны и ратифицированы в установленном порядке. Это план урегулирования внутреннего конфликта, выполнение которого добровольно взяла на себя Украина. Отказаться от этого плана Украина действительно не может, но не потому, что ей это запрещено, а потому что его выполнение подтверждено гарантиями России, Германии, Франции и ОБСЕ, и закреплено в решении Совбеза ООН.

Если есть какие-то «понятные причины», то нужно их прямо назвать и искать способы их устранения. Потому что если причины для продолжения войны (а невыполнение Минских соглашений сейчас означает войну) не будут устранены, то изменение соглашений приведёт только к возобновлению активных боевых действий.

Кстати, а что это за причины? Кравчук прямо назвал невозможность проведения выборов на территории народных республик до того, как будет возвращён контроль над границей.

Вообще, отрадно, что сейчас, в отличие от президентства Порошенко, на Украине не пытаются отрицать того, что, по Минским соглашениям, выборы должны предшествовать возвращению контроля над границей. Но, с другой стороны, а что именно мешает провести выборы по украинскому законодательству?

На самом деле, препятствия есть. Например, на Донбассе не ретранслируются украинские телеканалы, но принимаются запрещённые на Украине российские каналы. На Донбассе нет организаций украинских партий, а большинство из них даже и не сможет создать свои организации (во всяком случае – пока не будет получен контроль над границей). Ну и тому подобное. Главное же препятствие состоит в том, что Украина на законодательном уровне от территорий Крыма и части Донбасса отказалась – они считаются «оккупированными» и, соответственно, никакие выборы там проводиться не могут.

Но ведь нигде в Минских соглашениях и не написано, что Украине не придётся прилагать никаких усилий для реинтеграции. Придётся отменять закон о деоккупации Донбасса (более того, без отмены этого закона выполнить Минские соглашения и невозможно – он прямо это исключает), придётся принимать специальный закон о выборах в Донбассе, придётся отменять цензуру. В общем, жизнь многое заставляет нас делать добровольно.

Но тут вступают в силу другие причины – подлинные, о которых Кравчук говорить не захотел. А состоят они в том, что на Украине существует сильнейшая «партия войны», к тому же – поддержанная общественным мнением. Из года в год опросы показывают, что большинство (причём большинство достаточно весомое – более 50%) выступает против выполнения практически всех норм Минских соглашений. У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира.

Значительно проще следовать прихотливым изгибам общественного мнения, которое войны, на самом деле, не хочет, но считает, что раз Украина победила в военной кампании 2014 года (предвидим ваше удивление, но по хитрому замыслу Кремля он вторгся на Донбасс, чтобы захватить Львов и не смог – просто верьте), то Россия должна капитулировать и отдать Донбасс и Крым без выполнения каких-то обязательств с украинской стороны. Именно это в Киеве и предлагают считать компромиссом. А внутреннего конфликта на Украине никакого нет и быть не может. Тупик. И пока ситуация не изменится Минский процесс не продвинется.