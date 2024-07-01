Хитрый план Трампа

Дональд Трамп, чьи шансы на повторное занятие поста президента растут, уже неоднократно заявлял, что при его президентстве война на Украине не началась бы, а став президентом, он сразу её завершит. Однако подробностей он не давал и у нас были основания полагать, что он не очень понимает, что говорит. Пусть и уверенно.

И вот агентство Reuters опубликовало изложение залихватского плана, предложенного советниками Трампа. Основа статьи – аналитический доклад, название которого «America First, Russia & Ukraine» можно перевести как «Америка во-первых, а также Россия и Украина», вроде бы созвучный с идеями Трампа.

Почему план залихватский? Прежде всего, потому, что в докладе все описано прямо и без экивоков. Такая себе открытая политика.

Относительно авторов:

- генерал-лейтенант Кит Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности при президенте Трампе и советником по нацбезопасности вице-президента Майкла Пенса;

- бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц занимал должность начштаба СНБ после Келлога.

Главная установка доклада: «большинство американцев обеспокоены тем, поставлены ли на карту жизненно важные стратегические интересы Америки в войне на Украине (…) и вовлечена ли Америка в войну чужими руками с Россией, которая может перерасти в ядерный конфликт. Они также видят необходимость разработать план прекращения этой войны, а не просто предоставлять оружие для конфликта, который, похоже, зашёл в долгосрочный тупик».

Авторы считают, что главной причиной конфликта, помимо вымышленного «империализма» Кремля (невероятно, но факт – высокоранговые американские аналитики действительно не поняли историческую справку в интервью Такеру Карлсону) являются стратегические ошибки администрации Байдена: «Подход Байдена игнорировал опасения Путина по поводу сближения Украины с Западом и вступления в НАТО. (…) Вместо того, чтобы использовать переговоры для деэскалации напряжённости, Байден повторил Путину и Зеленскому, что членство Украины в НАТО по-прежнему находится в руках Украины».

Дальше, правда, авторы честно признают, что никаких ошибок демократическая администрация на самом деле не совершала, просто «Неоднократные заявления Байдена о том, что он готов поставлять оружие Украине «столько, сколько потребуется», не предоставляя Украине стратегии победы в войне или плана прекращения конфликта, олицетворяли реальное намерение его политики использовать конфликт как опосредованную войну США против России». То есть война была спровоцирована сознательно.

Однако стратегия Байдена, по мнению авторов доклада, себя исчерпала, потому что:

- Украина не может воспользоваться американской помощью (солдат не хватает);

- у США кончаются вооружения;

- «затяжная война на Украине также чревата углублением союза между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей».

Предлагаемый мирный план выглядит следующим образом:

1. «Соединённые Штаты продолжат вооружать Украину и укреплять её обороноспособность, чтобы гарантировать, что Россия не будет продвигаться вперёд и не нападёт снова после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Будущая американская военная помощь, однако, потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией».

2. «Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности».

В статье Кит Келлог с подкупающей честностью сказал: «Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет». (…) А вы передайте Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, тогда мы дадим украинцам все, что им нужно, чтобы перебить вас на поле боя».

Как на эту честность должны реагировать Киев и Москва, понять трудно.

3. «Украину не будут просить отказаться от цели возвращения всей своей территории, но она согласится использовать дипломатию, а не силу».

Все равно получить назад Украина эти территории не может – заключил Флейц.

4. «Соединённые Штаты и их союзники обязуются полностью отменить санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины. Мы также призываем ввести пошлины на продажу энергоносителей из России для оплаты реконструкции Украины».

Естественно, последовала официальная реакция.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя. Не знаю, о каком плане идет речь и что в нем прописано. Путин неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой к переговорам, учитывающим реальное положение дел. Недавно он выступил с мирной инициативой, которая, к сожалению, не была принята ни Западом, ни Украиной».

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк: «у Украины есть абсолютно чёткое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там чётко сказано – мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве". Кроме того, война не может закончиться без привлечения России к ответственности (это самодеятельность Подоляка – насколько известно, пункт относительно ответственности был из «мирного плана Зеленского» тихо изъят ещё до саммита).

Что лично меня напрягает в этом плане?

План сводится к урегулированию вокруг Украины. Россию это урегулирование интересует во вторую очередь, главное – получение более широких гарантий безопасности, не связанных только и исключительно с Россией.

Не ставится вопрос относительно изменения внутренней политики Украины, которая стала одной из причин конфликта. То есть там нет слова «денацификация», и сами авторы доклада делают вид, что не верят в необходимость этой самой денацификации.

Впрочем, от них нельзя требовать слишком многого – признание того, что США поддерживают террористический антидемократический режим – это уж слишком. Другое дело, если администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с Россией и постарается осуществить демократизацию Украины (всё равно Зеленский недоговороспособен, что и подтвердил Подоляк).

России, безусловно, хотелось бы, чтобы Украина передала России временно оккупированные территории четырёх регионов России и юридически признала новую границу. Но ожидать этого было бы неразумно – принудить Украину к таким действиям можно только военным путём.

Несмотря на все эти оговорки не исключено, что предложенный советниками Трампа план может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года (правда, независимая Грузия в принципе в этих границах никогда не находилась), но ведёт себя в отношении России очень осторожно.