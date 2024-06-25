Дробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом

Американист Дробницкий: Демократы попытаются использовать фигуру Ассанжа по «русскому делу» против Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Дела у администрации Джо Байдена в преддверии выборов обстоят не очень хорошо. Один за другим их козыри против республиканцев утратили силу. Постепенно информационное влияние «русского дела» и слухов о работе Дональда Трампа на Кремль ослабевает. В этой ситуации и появляется сообщение об освобождении Джулиана Ассанжа», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что произошло это за несколько дней до первого раунда предвыборных дебатов. «Если нынешней администрации удастся заставить журналиста признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то они преподнесут данный факт как собственную победу», – считает собеседник.

Более того, Ассанж может стать козырем демократов в ходе дебатов. «Скорее всего, они постараются добиться от журналиста заявления, в котором он обличит Дональда Трампа», – уточнил Дробницкий. Однако это вряд ли повлияет на предвыборные расклады и на развитие политической ситуации в США, которая будет только обостряться, полагает он.

Американист не исключает, что Ассанж был вынужден пойти на сделку, поскольку здоровье основателя WikiLeaks за последние годы сильно ухудшилось. «Возможно, ему также были даны гарантии в том числе личной безопасности», – допускает спикер. По его мнению, Ассанж не вернется к журналистской деятельности. «Более того, решением суда может быть введен запрет на это», – добавил Дробницкий.

Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

«Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил освобождение Джулиана Ассанжа попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората.