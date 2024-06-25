Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена

Эксперты: Ассанжа могли освободить для обличения Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

«Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Тем не менее признание вины журналистом вызывает вопросы у ряда экспертов.

Так, в интервью RT правозащитник и бывший британский дипломат Крейг Мюррей допустил, что Ассанжа могли заставить пойти на подобный шаг ради сохранения жизни. По его мнению, американские претензии на универсальность собственного права, а также возможность Вашингтона схватить неугодных деятелей в любой точке мира вызывают обеспокоенность.

В свою очередь, издание The Guardian называет ситуацию «личной победой Ассанжа, но не победой свободы печати». Газета подчеркивает, что сам факт организации суда создает опасность для всех журналистов, которые работают над статьями о национальной безопасности США. Обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks, наказывают прессу за выполнение профессиональных обязанностей.

В другом материале The Guardian отмечается, что освобождение Ассанжа стало результатом «тихой дипломатии». При этом отец журналиста обратился к премьер-министру Австралии Энтони Албанизу с личной благодарностью. Он отметил, что его сын наконец-то «сможет наслаждаться обычной жизнью» со своей семьей.

Между тем жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж заявила, что ее муж будет добиваться помилования у президента США после того, как ему вынесут приговор по делу о шпионаже. В интервью Reuters она подчеркнула, что в скором времени начнется кампания по сбору средств в поддержку журналиста. По ее словам, деньги пойдут на оплату долгов за организацию перелета супруга в Австралию.

Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации. Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане.

С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.





В экспертном сообществе отмечают, что сделка Ассанжа и американского руководства стала возможна в преддверии президентских выборов США. Администрация Байдена планирует использовать журналиста в качестве козыря против Дональда Трампа, однако добиться значительных перемен в политическом ландшафте страны у них не удастся.

«Дело тянулось давно, имело большой международный резонанс, видимо, американская сторона решила, что будет лучше уже все свернуть. Тем более что Ассанж стал героем части американской общественности, а поляризации по всяким вопросам и так хватает. Ну а упрекать Ассанжа язык не повернется – он свое отборолся», – пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом он не исключает, что Ассанж вернется в журналистику. «Это человек с очень своеобразным характером. Немного отдохнет – может и опять в бой. Но того эффекта, что прежде, уже не будет. Другие времена – сколько ни разоблачай, всем как с гуся вода», – отмечает Лукьянов.

Сделка стала возможной в связи с желанием демократов использовать нашумевшее дело в рамках предвыборной кампании, считает американист Малек Дудаков. «Им теперь, вероятно, удастся «умаслить» тех, кто был возмущен преследованием журналиста», – сказал он.

«Освобождение Ассанжа может быть попыткой Байдена сыграть на настроениях части электората.

Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля», – пояснил собеседник. Впрочем, не исключено, что американский лидер перед выборами хочет закрыть гештальт, связанный с WikiLeaks, поскольку понимает – после ноября договориться о подобной сделке вряд ли станет возможным.

Дудаков напомнил, что обвинения в отношении основателя портала были выдвинуты в 2019 году при Дональде Трампе. «Нынешние президентские выборы могут привести к любому развитию событий. Поражение Байдена вполне вероятно, и оно поспособствует переформатированию американского Минюста», – рассуждает политолог.

Что касается сделки Ассанжа с властями США, то ее детали до сих пор доподлинно неизвестны. «Я думаю, что перед журналистом поставят ряд условий. Среди них может быть требование ничего не публиковать, никак не влиять на ход президентской гонки, не контактировать со своими информаторами в Америке, которые сливали ему секретные документы», – прогнозирует спикер. Дудаков полагает, что после решения суда и освобождения основатель WikiLeaks станет «тихо-мирно проживать в Австралии».

Дела у администрации Джо Байдена в преддверии выборов обстоят не очень хорошо,

напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «Один за другим их козыри против республиканцев утратили силу. Постепенно информационное влияние «русского дела» и слухов о работе Дональда Трампа на Кремль ослабевает. В этой ситуации и появляется сообщение об освобождении Джулиана Ассанжа», – сказал политолог.

Он отметил, что произошло это за несколько дней до первого раунда предвыборных дебатов. «Если нынешней администрации удастся заставить журналиста признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то они преподнесут данный факт как собственную победу», – считает собеседник.

Более того, Ассанж может стать козырем демократов в ходе дебатов. «Скорее всего, они постараются добиться от журналиста заявления, в котором он обличит Дональда Трампа», – уточнил Дробницкий. Однако это вряд ли повлияет на предвыборные расклады и на развитие политической ситуации в США, которая будет только обостряться, полагает он.

Американист не исключает, что Ассанж был вынужден пойти на сделку, поскольку здоровье основателя WikiLeaks за последние годы сильно ухудшилось. «Возможно, ему также были даны гарантии в том числе личной безопасности», – допускает спикер. По его мнению, Ассанж не вернется к журналистской деятельности. «Более того, решением суда может быть введен запрет на это», – заключил Дробницкий.