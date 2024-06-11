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    Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    11 июня 2024, 09:56 Мнение

    Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    «Очень важно, чтобы в этом единстве CША и весь американский народ оставался с Украиной, как это было во время Второй мировой войны. США помогли спасти человеческие жизни, спасли Европу. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку, чтобы вы стояли с нами, плечом к плечу», – заявил Зеленский на праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    Вообще праздничные мероприятия, на которые был приглашен Зеленский и не приглашены представители России, срежессированы, похоже, по абсурдистской пьесе Ионеско или роману Кафки.

    Достаточно вспомнить чудовищный эпизод, когда ветеран высадки в Нормандии пытается поцеловать Зеленскому руку и называет его спасителем народа. Дедушка, конечно, старенький и вряд ли понимает ситуацию лучше, чем Байден, который выписывал просто удивительные кренделя на официальных мероприятиях.

    Но все же интересно, что сказал бы этот ветеран, если б узнал, что на Украине массово сносятся памятники воинам-освободителям, которые вроде бы были его союзниками? А появись он на улицах Киева в военных наградах – вполне может получить оскорбления от тыловых «патриотов». Но ветеран, понятно, об этом не знает – западные средства массовой информации такими сведениями его не расстраивали.

    Но организаторы-то мероприятия должны были знать? Должны и знали, конечно. Но сейчас не ко времени вспоминать, что 80 лет назад США, Великобритания и даже Франция были союзниками СССР. Точно так же не ко времени вспоминать, что нынешнее украинское государство не считает себя преемником УССР, которая в составе СССР воевала на первом фронте той войны. Совсем напротив, она считает себя преемником политических сил, которые были союзниками Германии.

    Бандеровская фракция Организации украинских националистов (организация признана преступной и запрещена в России) 30 июня 1941 года провозгласила во Львове восстановление (или создание) украинского государства следующими словами: «Восстановленное Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

    Совсем как сейчас – Украина борется с московской оккупацией, только к Германии добавляем США, Великобританию, Францию и др., а Гитлера меняем на Байдена, Сунака, Макрона, Шольца и др. Ярослава Стецько, который возглавлял новосозданное украинское государство, тоже никто, как и нынешнего Зеленского, не избирал – преемственность!

    Кстати говоря, «воссоздание государства» украинские националисты отметили масштабным еврейским и польским погромом во Львове. Позже украинская вспомогательная полиция принимала участие в уничтожении евреев уже по всей стране. Но это тоже лучше не вспоминать, ведь «на Украине нацизма быть не может, потому что там президент еврей».

    Мельниковская фракция ОУН* в апреле 1943 года приняла активнейшее участие в формировании 14-й добровольческой пехотной дивизии СС. Сейчас ее обычно называют «дивизия «Галичина», а сочетание СС с трогательной непосредственностью расшифровывают как «сечевые стрельцы». Кто-то уместно пошутил, что именно это воинское соединение Зеленский представлял во Франции, раз уж в составе войск союзников никаких украинских подразделений не было (в отличие от поляков, которые героически сражались в Италии).

    Воспоминаниями о Второй мировой войне дело во время празднования во Франции не ограничилось. Зеленского спросили, надеется ли он на высадку десанта на Украине. Тот радостно поддержал эту идею и удостоился ласкового похлопывания по загривку от Макрона.

    Вообще и тому и другому стоило бы помнить, что в последний раз французы высаживались на территории, которую украинцы считали своей, в ноябре 1918 года. Английские, французские и греческие интервенты начали с того, что выставили из Одессы администрацию и войска Директории – актуального на тот момент украинского правительства. А в мае 1919 года уже самих интервентов выставили многократно уступающие им по численности и вооружению части 3-й Украинской советской армии.

    Кстати, в ходе боев тогда было захвачено несколько танков, один из которых после ремонта и реконструкции стал первенцем советского танкостроения под названием «Борец за свободу тов. Ленин». История повторяется – сейчас на Поклонной горе стоит французский колесный танк АМХ-10… Это Макрону для наглядности – раз уж учебник истории не осилил.

    В общем, Запад сейчас пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили. Но версия истории, специально придуманная для того, чтобы доказать наличие глубоких корней у нынешней поддержки киевского режима со стороны США и НАТО, приводит к тому же самому результату – эвакуации союзников, а потом и самого режима. Стоило бы вспомнить, что Петлюру убили в Париже, а Стецько умер в Мюнхене. Зеленский уже присмотрел себе местечко?

    Ну и вообще, если уж мы заговорили об истории Второй мировой войны, то стоит вспомнить фразу еще одного союзника – 33-го президента США Гарри Трумэна: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга».

    Если бы Зеленский не прогуливал уроки истории, он бы не скулил сейчас, что его партнеры «боятся проигрыша Российской Федерации» и «оставляют двери с Россией немного приоткрытыми». Они просто действуют по заветам Трумэна, считая Украину таким же противником, как и Россию. Но других «союзников» у Зеленского нет.

    Кстати, у Трумэна есть еще одна фраза, сказанная как будто специально для Зеленского: «В детстве я хотел стать тапером в борделе или политиком. Разница, по правде сказать, небольшая».

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