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    В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    8 июня 2024, 21:45 Мнение

    В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    Александр Носович Александр Носович

    главный редактор RuBaltic.Ru

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    Главная тенденция, которую я вижу на этой неделе - отодвигание Европы от подлинно мировой политики. Заочный обмен любезностями между Россией и США по поводу ядерного оружия ярко этот момент подсветил.

    Путин сказал, что Россия не хочет использовать ядерное оружие, но допускает уточнение своей ядерной доктрины - Белый дом ответил, что пересмотрит ядерную доктрину Америки, но ценит отказ России от использования ядерного оружия и готов к диалогу о стратегической стабильности с ней и Китаем. Путин подчеркнул, что Европа в целом беззащитна перед ядерным ударом, у неё нет системы раннего предупреждения о ракетном нападении, аналогичной российской и американской - Белый дом оставил это без комментариев, то есть согласился.

    Где во всём этом сама Европа? Здесь нет Европы. Европа безмолвствует. Она изначально  отстранена от разговоров о стратегическом паритете и привлекать европейцев к этому разговору если и будут, то только для информационно-психологического давления.

    Едва ли кто-то прогнозировал, что в конфликте России и Запада начнёт снижаться фактор НАТО, но он снижается. Все страны блока вне рамок НАТО, в индивидуальном порядке решают, посылать ли свои национальные контингенты на Украину, причём если американцы сказали, как отрезали: нет, не пошлем, и закрыли тему, то европейцы разводят мутную бодягу, что нельзя исключать никаких вариантов, Путин ни за что не должен победить и т.д и т.п.

    Самые отмороженные в НАТО (а это, как обычно, прибалты) теперь проявляют свою отмороженность заявлениями, что если они втянутся в войну и их военные погибнут на поле боя, то союзникам по НАТО не надо будет активировать 5 статью и воевать за них с Путиным. Раньше такой сценарий воспринимался ими как самая страшная и лживая страшилка российской пропаганды, а сейчас они сами так предлагают.

    Мы приближаемся к стадии перерастания украинского вопроса из глобального в региональный. Точкой отсчёта этой стадии можно будет считать «саммит мира» Зеленского, который не без помощи США уже провалился как глобальное мероприятие и выродился в европейский междусобойчик.

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    Задач у российской внешней политики на европейском направлении в виду этого две. 1.Война, если она неизбежна, должна быть с отдельными европейскими странами (которым без этого совсем уж невмочь), а не со всей зарубежной Европой; 2. Театр военных действий должен быть по-прежнему локализован территорией Украины.

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