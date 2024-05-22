  • Новость часаРоссийские силы нанесли удар по военному порту Очакова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузины ударили сразу по Горбатому

    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    22 мая 2024, 14:18 Мнение

    Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    Александр Носович Александр Носович

    главный редактор RuBaltic.Ru

    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    Блинкен: Народу Ирана стало лучше от гибели Раиси
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Признаюсь, я всё это время недооценивал грузинские власти. Был уверен, что они выместят злость за попытки Запада раскачать страну и вернуть ее к покорности на прибалтийских шестерках. Те в самом деле дают для этого все основания – сегодня Эстония (как обычно у прибалтов, от имени всего ЕС) санкциями пригрозила. А прилететь в Тбилиси и выступить на митинге оппозиции, скандируя там антиправительственные кричалки – чей еще глава МИД, кроме министра иностранных дел Литвы, на такое способен?

    Но нет. В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины потребовали прекратить попытки свергнуть власть при помощи НПО, уважать закон об иностранных агентах, написанный по образцу их же американского, перестать заниматься грубым шантажом, а еще ввести безвизовый режим для граждан Грузии, режим свободной торговли для ее товаров и инвестировать в грузинскую экономику. И на всё это Тбилиси дает Вашингтону год!

    Это сильно: не размениваться на Промокашек, а сразу ударить по Горбатому (герои к/ф «Место встречи изменить нельзя» – прим. ВЗГЛЯД). И да. Если происходит такое, что еще несколько лет назад в Грузии казалось совершенно невозможным, то в будущем такое возможно и в Армении, и в Молдавии.

    Возможно и на Украине. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    ЕС решил никогда не возвращать России доходы от замороженных активов
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине
    Швеция испугалась, что Россия «положила глаз» на Готланд
    Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов
    В России решили изменить правила работы дорожных камер
    Муфтий Москвы выступил против запрета никаба в России

    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России

    Антироссийские санкции дали России возможность поставить с головы на ноги важнейший инструмент суверенитета – фондовый и финансовый рынки. В чем была проблема финансовых институтов России до недавнего времени, как она решается сейчас – и что это значит с точки зрения экономического суверенитета страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда Запад избавится от Зеленского

    Сразу после официального истечения полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского представители Запада поспешили заявить, что по-прежнему признают его как президента Украины. Какие аргументы они для этого используют, почему эта позиция на самом деле сомнительна – и когда Запад решит, что Зеленский ему больше не нужен? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............