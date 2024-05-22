Грузины ударили сразу по Горбатому

Признаюсь, я всё это время недооценивал грузинские власти. Был уверен, что они выместят злость за попытки Запада раскачать страну и вернуть ее к покорности на прибалтийских шестерках. Те в самом деле дают для этого все основания – сегодня Эстония (как обычно у прибалтов, от имени всего ЕС) санкциями пригрозила. А прилететь в Тбилиси и выступить на митинге оппозиции, скандируя там антиправительственные кричалки – чей еще глава МИД, кроме министра иностранных дел Литвы, на такое способен?

Но нет. В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины потребовали прекратить попытки свергнуть власть при помощи НПО, уважать закон об иностранных агентах, написанный по образцу их же американского, перестать заниматься грубым шантажом, а еще ввести безвизовый режим для граждан Грузии, режим свободной торговли для ее товаров и инвестировать в грузинскую экономику. И на всё это Тбилиси дает Вашингтону год!

Это сильно: не размениваться на Промокашек, а сразу ударить по Горбатому (герои к/ф «Место встречи изменить нельзя» – прим. ВЗГЛЯД). И да. Если происходит такое, что еще несколько лет назад в Грузии казалось совершенно невозможным, то в будущем такое возможно и в Армении, и в Молдавии.

Возможно и на Украине.