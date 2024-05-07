Молдавия при Санду во всем косплеит Прибалтику

Некоторые выводы из интервью Майи Санду Дудю (Юрий** Дудь признан иноагентом в России):

– После сюжета с предоставлением молдавского гражданства группе «Би-2» это уже второй сигнал, что теперь из Молдовы хотят сделать хаб для оппозиционных российских лидеров мнений в политэмиграции. Тот мог быть случайностью, этот – совпадением, но третий сигнал уже будет закономерностью. Молдова при Санду во всем косплеит Прибалтику – почему бы не скопировать и в этом? Смысла для Молдовы не вижу, единственный смысл для самой Санду – выслужиться перед кураторами. Дудь и «Би-2» ей в переизбрании на второй срок не помощники. Все видели, какой из «Медузы*» получился «лидер мнений» для латвийских русских.

– Даже в проплаченном материале, с согласованием итогового варианта, благожелательным журналистом и монтажом Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. Она фактически вынуждена была расписаться, что идет против закона, не давая места в правительстве башкану Гагаузии. Аргументация: сил моих нет видеть в правительстве посланницу криминала. Законно ее избрали, не законно, что по этому поводу говорит Конституция – нет сил видеть, и все тут. Рейтинг «Репортеров без границ» как решающее и единственное доказательство отсутствия в Молдове цензуры – это вообще песня. И все запреты, блокировки и уголовные дела в стране – это ради демократии. Диктатура демократии.

– Просто оскорбительное для российских молдаван объяснение, что они не смогут голосовать на выборах, потому что тестируется новая система голосования диаспор за рубежом и сперва в эксперименте будут участвовать только европейские молдаване. В будущем новую систему расширят на все диаспоры, но пока только европейцы. Плевок в лицо. Вопрос, почему бы не начать тестирование новой системы с РФ, если самая большая в мире молдавская диаспора живет там, задан не был.

– Все два часа разговора в интервью блистательно отсутствовало слово «НАТО». Вместе с тем несколько раз подчеркивалось, что для выживания и безопасности Молдовы в воюющем регионе ей необходимо вступить в ЕС. Это же разводка, как в три наперстка. Коллективная безопасность в ЕС – это НАТО. Для всех восточноевропейских стран интеграция в ЕС и НАТО – единый и неделимый процесс. Только в Молдове общественное мнение – как до Майдана на Украине: ЕС крайне популярен, НАТО – крайне нет. Поэтому накануне выборов Санду предпочла про НАТО «забыть».

– Был отодвинут в тень и унионизм. Если даже со слов Санду выходит, что за вхождение в состав Румынии не большинство молдаван («то ли 30%, то ли 40%, я точно не помню»), то перед выборами об унии лучше не вспоминать. От этого такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

– Альфа и омега программы Санду на второй срок – интеграция Молдовы в ЕС. Как я писал еще в прошлом году, это уже напоминает сектантство. Вменяемый политик не может ответить на финальный вопрос, что ее мечта в том, чтобы Молдова стала членом ЕС. Вменяемый политик скажет, что мечтает, чтобы Молдова стала процветающей, богатой, вернувшей себе Приднестровье. А ответ Санду в чем-то даже честен. В будущем она сможет сказать потомкам, что и не обещала, что в ЕС Молдова будет процветающей и богатой. Она просто обещала, что Молдова будет в ЕС.

– Очень слабая аргументация, что все страны, которые вступили в ЕС, шагнули резко вперед и добились успеха. Ну, прибалтов молдаване, может, и не наблюдают в силу географической удаленности, но Румыния и Болгария с их «успехами» у них под боком. Это миф, что молдаване молятся на румын. Они их считают кем-то вроде цыган, история и культура которых куда беднее и моложе молдавских, а страна по уровню развития недалеко ушла от Молдовы.

– Градус поддержки Киева и Зеленского, равно как и градус антироссийской риторики, у Санду в этом интервью был значительно приглушен, хотя последнее едва ли кого-то обманет. Слишком очевидно, что этот материал – предвыборная реклама, целевая аудитория которой – русскоязычные молдаване, которые четыре года назад голосовали за Санду и с тех пор в ней тотально разочаровались.

Почему я уверен, что это проплаченный материал и Дудю за него заплатили? Во-первых, там на десятки идет счет фразам, зацепившись за которые Дудь мог бы морально и интеллектуально уничтожить президента Молдавии. С другим собеседником он бы так и сделал, а с Санду каждый раз предпочитал сменить тему. Во-вторых, Юрий Дудь** – это человек, который сделал себе карьеру в журналистике вопросами, за которые в приличном обществе сразу бьют в морду и более не общаются. Заинтересуйся Юрий Дудь на самом деле неизвестной и неинтересной его аудитории Майей Санду, он бы первым делом спросил у нее, правду ли говорят, что она лесбиянка. Этот же Юрий Дудь как ни в чем не бывало выслушал умилительную историю про живущую в простой кишиневской квартирке президентку Молдовы, которой мама возит на работу обед. Как можно скандальному журналисту бесплатно все это слушать и не уточнить хотя бы про платьица Санду ценой в ее родную деревню, не представляю.

Источник