Молдаванам предложили «Победу» вместо Санду

Оппозиция Молдавии создала блок «Победа» против евроинтеграции

Tекст: Евгений Поздняков

В Москве в выходные прошел съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом. К мероприятию было приковано пристальное внимание Кишинева.

Во встрече, проходящей на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Завершился съезд подписанием соглашения о создании предвыборного блока «Победа».

«Самое главное – помочь стране выйти из того унизительного положения, в котором она оказалась стараниями нынешних властей. Не давайте лишить нас нейтралитета, не давайте Великобритании поглотить нашу страну», – рассказал о целях блока Илан Шор в своем Telegram-канале. Он же возглавит исполнительный комитет новой политической силы.

Политик также заметил, что идея членства в ЕС стала губительной для Кишинева. «Это фантом. Санду нечего предлагать людям, которых она уже обобрала до нитки», – отметил он. При этом в качестве наиболее перспективных партнеров для взаимодействия он видит Россию, СНГ и ЕАЭС. С данной позицией согласна и башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, ставшая исполнительным секретарем блока. В своем Telegram-канале она заявила, что главной задачей объединения видит «защиту независимости Республики Молдова».

«Нас, жителей Гагаузии, пытаются переформатировать под новый «культурный код». Под лозунгами «европейской интеграции» эта власть запрещает оппозиционные партии и снимает с выборов неподконтрольных ей кандидатов, закрывает телеканалы и новостные сайты», – подчеркнула она. По ее мнению, путь развития, предложенный Санду, является «тупиковым» и грозит стране «полным коллапсом в экономике».

В интервью ТАСС она подчеркнула, что ожидает дальнейшего расширения блока, сейчас же оппозиция находится на стадии переговоров по поводу возможного кандидата на выборах президента страны. Собственную кандидатуру башкан выдвигать не собирается из-за возрастного ценза – претендовать на пост главы государства в Молдавии может человек не младше 40 лет. При этом Гуцул подчеркнула, что автономия планирует оставить за собой право на самоопределение в случае, если Молдавия примет решение о вхождении в состав Румынии или ЕС.

Официальный Кишинев уже неоднократно давал понять, что инициатива оппозиции ему не нравится. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно власти Молдавии борются с формирующейся силой. Создание масштабного политического объединения, настроенного на возрождение теплого диалога с Россией, не могло остаться без внимания со стороны руководства республики и сейчас. Местные СМИ активно раскритиковали состоявшийся в Москве съезд.

Общее негодование проевропейского лобби страны выразил Андрей Спыну, министр инфраструктуры и регионального развития страны. «Они (блок «Победа») создались рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают. Однако не все находятся на сцене. Некоторые всё еще прячутся в Кишиневе, за различными партиями. В следующие годы мы должны избавиться от них», – заявил он в своем Telegram-канале.

В экспертном сообществе новую политическую силу Молдавии считают перспективной. На ее стороне достаточно много профессиональных политиков, а большинство граждан республики поддерживают идею наращивания связей с Москвой. Однако в случае участия блока в президентских выборах его ожидает колоссальное давление со стороны администрации Санду.

«Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его никогда не допустят к реальной власти. Но на перелеты в Москву всех представителей оппозиции уходят громадные деньги. Значит, это делается не просто так. Тем более в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Россию летал на встречу к Путину в Сочи. Очевидно, проект серьезный», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

«Сейчас в республике закрыты практически все телеканалы, которые контролировал Шор. На полпути Кишинев не остановится. Кроме того, западные государства уже сформулировали необходимый сценарий развития Молдавии. Согласно нему, влияние России на страну должно быть минимальным. Поэтому Вашингтон и Брюссель поддержат любые меры борьбы с оппозицией», – продолжил собеседник.

«Однако блок «Победа» обладает сильной избирательной сеткой. Она состоит из профессиональных политтехнологов, агитаторов, а также электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. На стороне объединения около 300 тыс. специалистов, которые уже показали хорошие результаты в Оргееве, Тараклии и Бельцах», – уточняет он.

«Против них Кишинев уже заводил дела. Но они до сих пор сохраняют возможность консолидировать пророссийских жителей Молдавии. Этот ресурс можно достаточно легко направить на поддержку любого кандидата, чье имя, вполне вероятно, мы даже не знаем.

Конечно, Майя Санду не может допустить излишнего влияния данной группы в республике»,

– пояснил он. «Уже сейчас в Молдавии противники называют их предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы почти официально заверить сторонников в поддержке властей России. Таким образом, объединение может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.

«К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон наберет дополнительные голоса с партией социалистов. В итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – заметил Андриевский.

Администрация Майи Санду достаточно жестко борется с оппозицией, напоминает Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. «По всей стране возбуждаются уголовные дела в отношении тех или иных политических деятелей. Запрещаются телеканалы, вещающие отличную от президентской точку зрения. Сокращается финансирование регионов, сделавших выбор в пользу пророссийских кандидатов», – сказал он.

«Таким образом, проводить масштабный съезд оппозиционных сил в самой Молдавии было бы неразумно. Не исключаю, что действующая власть приложила бы максимум усилий для срыва мероприятия. Встреча в Москве позволила обсудить возможности взаимодействия в спокойной обстановке», – отмечает он. «Майя Санду активно продвигает курс на евроинтеграцию. Это нравится далеко не всем гражданам республики.

Тот факт, что съезд был проведен в России, еще раз показал избирателям Молдавии, что в их стране есть сила, способная предоставить альтернативный подход к внешнеполитической деятельности государства»,

– подчеркивает эксперт. «В связи с этим блок «Победа» можно назвать крайне перспективным. Многие люди в стране надеются на возрождение теплого и открытого диалога с Москвой. Тот факт, что встреча состоялась в преддверии президентских выборов, подтверждает серьезность намерений оппозиции. Уверен, граждане по достоинству оценят этот шаг», – уточняет собеседник.

«Теперь осталось дождаться имени кандидата, который сможет возглавить объединение в рамках предстоящей электоральной кампании. С этим, однако, могут возникнуть проблемы. Во-первых, в Молдавии до сих пор нет того, кто способен говорить от лица всей оппозиции. В стране есть несколько ярких фигур, но до роли очевидного лидера они к настоящему моменту не дотягивают», – акцентирует он.

«Во-вторых, важно понять, насколько жестко готова ответить Майя Санду на появление новой политической силы. Думаю, она не сможет оставить без внимания столь масштабное событие, и уже в ближайшее время стоит ожидать информационных кампаний, очерняющих наиболее заметных личностей «Победы», – считает эксперт. Резюмируя, Щерба подчеркнул: «Уже сегодня понятно, что если объединению удастся предоставить кандидата на президентских выборах, этот человек станет реальным оппонентом Санду, способным ее обыграть».