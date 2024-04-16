Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии

Референдум о евроинтеграции Молдавии выгоден прежде всего Майе Санду

Tекст: Андрей Резчиков

Президент Молдавии Майя Санду объявила во вторник, что референдум о вхождении страны в Евросоюз может состояться 20 октября этого года. Вопрос будет сформулирован следующим образом: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?». На эту же дату запланированы президентские выборы. По словам Санду, всенародное голосование о присоединении к ЕС не противоречит основному закону страны, потому что Конституционный суд (КС) Молдавии одобрил внесение в основной закон страны положений о европейской интеграции и проведение соответствующего референдума.

Рассмотреть возможность проведения референдума призвала правящая партия «Действие и солидарность», чьим лидером является Санду. Заявление в КС подала группа из 46 депутатов. Это произошло после предложения Санду провести референдум в один день с выборами президента, чтобы обеспечить более высокую явку избирателей.

Преамбулу конституции предлагается дополнить словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова (РМ) и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ». В основной закон также предлагается добавить пункт, который вводит «приоритет постановлений ЕС над противоположными положениями внутренних законов».

При этом сама Санду надеется, что Молдавия станет частью Евросоюза к 2030 году. В 2022 году Молдавия и Украина, напомним, получили статус кандидата на вступление в ЕС. В конце прошлого года Брюссель начал переговоры с обеими странами о дальнейших перспективах в европейском блоке.

В сентябре прошлого года молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) выяснил, что большая часть жителей страны – 56% – сомневается в способности властей решать глобальные вопросы вроде вступления в ЕС. Только 38% опрошенных верят, что страна станет частью Евросоюза. По данным мартовского опроса Date Inteligente (iData), 57,4% опрошенных за вступление Молдавии в Евросоюз, 32,8% – против.

Однако, как следует из данных опроса IMAS, 62% опрошенных против переизбрания Санду, и только треть (34%) готовы поддержать действующего президента в борьбе за второй срок. При этом вступление Молдавии в НАТО поддерживает лишь четверть населения, о чем заявил на этой неделе министр иностранных дел страны Михай Попшой на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В то же время молдавский оппозиционер и бизнесмен Илан Шор, чью оппозиционную партию власти страны объявили антиконституционной, выступает за интеграцию Молдавии в Евразийский экономический союз. Референдум по вступлению в Евросоюз, уверен политик, потерпит крах. «Референдум был придуман для того, чтобы дать Санду деньги. Этот референдум – это личный «баттл» мой и Санду. Я не стесняюсь говорить, что против ЕС, потому что Евросоюз – устаревшая модель и ЕС стоит слишком дорого Молдавии», – говорил Шор, который также обещал возобновление массовых протестов «против Санду и правящей партии».

В экспертной среде не берутся предсказать, каким будут итоги референдума, потому что за оставшееся время могут появиться новые политические фигуры, которые повлияют на ход предстоящего голосования. «Судя по данным соцопросов, большинство жителей страны готовы проголосовать за европейский выбор Молдавии, но до референдума еще полгода и многое может измениться», – отмечает Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

По его словам, ситуация будет зависеть от того, как власть, сторонники проевропейского выбора и противники референдума будут готовиться к плебисциту. Он серьезно относится к угрозе Шора сорвать референдум. «Есть информация, что выделены значительные суммы на президентскую кампанию и срыв референдума», – предупредил спикер.

Действующая власть сделает все, чтобы референдум состоялся и были поддержаны поправки к конституции, уверен Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. «С лета прошлого года, когда в Молдавии прошел саммит ЕС, в стране углубились интеграционные процессы, связанные с работой правоохранительных и силовых структур. Все эти вещи взаимосвязаны... Главное, как говорил классик, не голосование, а подсчет голосов», – подчеркивает Щерба. Андриевский полагает, что

Санду будет вести свою избирательную кампанию вокруг темы евроинтеграции Молдавии.

«Это самый сильный козырь Санду, потому что за время ее каденции мы стали кандидатом в члены ЕС и в ближайшие два месяца будет объявлено о начале переговорного процесса по поводу фактического вступления. ЕС начнет выделять больше денег на реализацию своих гуманитарных и инфраструктурных проектов в Молдавии. Все это усиливает позиции действующего президента», – подчеркнул специалист.

Шансы Санду на победу возрастут, если ей удастся усилить свои позиции за счет внутренней политики, проявить активность в экономики и социальной сфере. Кроме того, подчеркивает специалист, еще одно преимущество Санду – это отсутствие пророссийского кандидата на пост президента Молдавии.

Щерба согласен, что приобретателем выгоды от проведения выборов и референдума в один день будут проевропейские политики. «Референдум может подстегнуть участие избирателей в выборах. Это касается в первую очередь те, кто еще формально остается в гражданстве Молдавии, но давно живет в разных странах Евросоюза. Эти люди будут отдавать предпочтение проповедникам евроинтеграции Молдавии. Главным архитектором этой идеи сегодня является действующий президент. Санду хочет таким образом привлечь дополнительно до 10-12% избирателей», – полагает политик.

Андриевский допускает, что Россия выступит против интеграции Молдавии с ЕС. «Если Кишинев вступит в Евросоюз, это отрезает всякую перспективу создания крупных интеграционных проектов с участием Москвы в данном регионе. С другой стороны, срыв референдума ослабит позиции проевропейских партий на парламентских выборах, запланированных на следующий год и, возможно, даст шанс на победу пророссийским партиям», – предположил эксперт. В свою очередь Щерба констатирует:

власть в Молдавии полностью принадлежит сторонникам евроинтеграции, однако о себе еще может заявить башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

«Перемены возможны в одном случае – если люди проголосуют за альтернативную по отношению к нынешнему президенту кандидатуру. Та позиция, которую заняла Гуцул, дает шанс на то, что у альтернативных политических сил в Молдавии будет единый кандидат», – считает политик.

«Башкан Гагаузии заявила уже, что этот референдум никому не нужен. Безусловно, там будет вестись активная пропаганда против референдума, несмотря на то, что Европейский союз многое сделал для Гагаузии, в том числе дорогу к столице Комрату, а также поставлял оборудование для медицинских учреждений и школ», – напомнил Андриевский.

Политолог уверен, что схожую позицию займет Приднестровье. А что касается действий соседней Румынии, то ей выгодно вступление Молдавии в ЕС, «потому что исчезают границы и появляются возможности для различных связей». А вот унии политолог не ожидает, так как в Молдавии идея объединения с Румынией тоже не популярна – местные унионистские партии набирают на выборах в среднем около одного-трех процентов.

С другой стороны, Румыния не проводит самостоятельную политику, а идет в фарватере американской внешней политики, подчеркивает Щерба: «То, что Румыния прямо или косвенно заинтересована присоединить Молдавию, пока еще не официальная точка зрения. Но она высказывается не только унианистами в Кишиневе, но и отдельными высокопоставленными румынскими чиновниками».



«Но когда во главу угла ставятся политические амбиции, а не развитие экономики, то действует принцип «лес рубят – щепки летят». Уровень жизни населения Молдавии падает год от года, страна бьет рекорды по вхождению в топ беднейших государств европейского континента. Никаких подвижек в сторону улучшения не предвидится», – отметил собеседник.

Также предстоящий референдум и президентские выборы наверняка повлияют на экономические связи Молдавии и России.

Андриевский напомнил о подписанном между странами договоре о свободной торговле, «однако наши товары постоянно блокируются». В Молдавии до сих пор помнят о громадных потерях в результате «винной войны» в 2006 году.

Политолог не исключает, что проведение референдума повлечет новую «торговую войну». «Периодически такие «войны» происходят раз в два-три года. Какая-то часть молдавских производителей нуждается в России, несмотря на сложную логистику, но никто не застрахован от того, что товары будут в любой момент остановлены на таможне», – указывает спикер. Щерба убежден, что «торговые войны» возникали исключительно по вине Кишинева, чьи дельнейшие действия «будут направлены на то, чтобы как можно витиеватее усложнить экономические отношения с Россией».

«Молдавия похожа на человека, который добровольно занимается членовредительством. В последние несколько лет действия властей привели к охлаждению не только экономических, но культурных и политических взаимоотношений с РФ. Все это влияет на товаропроизводителя, на общий уровень достатка и социальных стандартов населения Молдавии. Посмотрим, как будет дальше», – заключил Щерба.