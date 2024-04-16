Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?0 комментариев
КС Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдовы признал законной инициативу о проведении референдума по вопросу вступления республики в Евросоюз.
Председатель КС Домника Маноле заявила, что данная инициатива «соответствует положениям основного закона» и может быть вынесена на рассмотрение парламента, передает ТАСС.
Инициатива о референдуме была выдвинута партией «Действие и солидарность» (PAS), которая имеет большинство в парламенте.
Ожидается, что референдум может пройти осенью 2024 года.