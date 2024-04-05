Молдавия оказалась для НАТО «планом Б» на случай поражения Украины

Эксперты оценили вероятность превращения Молдавии в полноценный плацдарм НАТО

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом в своей статье для издания Asia Times написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Он подчеркивает, что многие европейские чиновники уже обсуждают скорую возможность падения офиса Зеленского.

По его мнению, в «наихудшем сценарии» территории Украины могут быть поделены между Польшей и Россией с сохранением в центре небольшого буферного государства. Он подчеркивает, что правящий в нем режим, вероятно, будет подчинен Москве, что сделает положение стран НАТО крайне уязвимым.

В этой связи Молдавия получает особую стратегическую значимость. Брайен рассуждает о судьбе данного государства в контексте некоего «плана Б», согласно которому территория республики может быть использована в качестве плацдарма для возможного давления на Одессу и Крым. Однако реализация данной инициативы сопряжена с рядом трудностей.

Так, автор называет политическую ситуацию в Молдавии «нестабильной». По его мнению, Россия до сих пор сохраняет существенное влияние в этой стране и при должной активизации усилий Москвы местную «проевропейскую фракцию может ожидать туманное будущее». Для предотвращения данного исхода он предлагает направить войска ЕС в государство для обеспечения безопасности действующего правительства.

Однако Брайен подчеркивает, что этот шаг будет являться очень опасным, поскольку он способен привести к «внутреннему кровавому конфликту». Интересно, что за последнее время связи Кишинева с НАТО и ЕС вышли на новый уровень, в том числе в вопросах военной интеграции между Молдавией и странами – участницами Североатлантического альянса.

Так, в начале марта президент республики Майя Санду встретилась с главой Францией Эммануэлем Макроном. В беседе с ним она обвинила Россию в энергетическом шантаже, поддержке протестов, кибератаках и даже в попытке организации переворота. В итоговом коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца, Париж подтвердил поддержку Молдавии. Также Кишинев и Париж подписали договоры о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

Кроме того, на фоне заявлений западных стран о готовности предоставить Украине первые истребители F-16, роль постсоветской республики в происходящих событиях может существенно измениться. Так, по мнению ряда военных экспертов, самолеты могут быть размещены именно на территории Молдавии, чтобы не подставить под возможный удар России соседние государства.

Обращают на себя внимание и недавние заявления главы правительства Румынии Марчела Чолаку о поддержке Бухарестом «воссоединения» с Кишиневом. В интервью для издания DC News он подчеркнул, что полностью поддерживает данную идею и надеется, что ее реализация произойдет внутри ЕС или другим способом.

По его мнению, Молдавия сохраняет свою устойчивость благодаря поддержке Румынии, а живущие в двух странах люди являются одним народом. Кроме того, их разделение он назвал исторической несправедливостью. Не стоит забывать и о том, что Бухарест также активно наращивает собственный военный потенциал и вместе с американцами проводит учения в Молдавии.

Также в республике стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели создания этой базы.

В экспертном сообществе отмечают, что территория Молдавии действительно представляет интерес для альянса, однако в НАТО страну рассматривают не в качестве плацдарма, а скорее в качестве буферной зоны между Россией и Юго-Восточной Европой. При этом и милитаризация Румынии и постепенное поглощение Молдавии создают для России риски в Причерноморье.

Просто так отрезать Украину от Черного моря западные страны не дадут, пишет в своем Telegram-канале военкор, член СПЧ Александр Коц. «В этом случае Киев потеряет возможность вывозить из портов Одессы и Николаева зерно, жизненно необходимое странам Запада. На сегодняшний день единственной преградой для ввода сухопутных войск НАТО в Одесскую область со стороны Молдавии является оперативная группа российских войск в Приднестровье», – подчеркивает он.

«Но вряд ли два мотострелковых батальона без танков, тяжелой артиллерии и авиации смогут долго сдерживать западный экспедиционный контингент. Впрочем, маловероятно, что альянс будет воевать с нашими миротворцами своими руками, ведь это будет прямым объявлением войны России со всеми вытекающими из этого последствиями. А вот натравить на наших бойцов ВСУ, чтобы те расчистили своим покровителям коридор, они могут», – допускает Коц.

«Одессу нам в любом случае предстоит брать. Иначе Крым и Черноморский флот никогда не будут в безопасности. И лучше бы сделать это как можно раньше, пока горячие головы в НАТО не решились занять ее первыми», – рассуждает военкор.

В то же время молдавские эксперты считают, что местная инфраструктура пока не готова к подобным вызовам.

«Я не думаю, что Молдавию готовят в качестве плацдарма для НАТО. Наша страна имеет очень небольшую территорию, у нее нет выхода к морю и соответствующей военной инфраструктуры. Банальный пример: недавно из Румынии привезли топливо для фермеров и его было негде разместить. Не думаю, что республика в состоянии обслуживать интересы контингента НАТО», – сказал Виталий Андриевский, директор молдавского Института эффективной политики.

«Я полагаю, что для альянса существуют и другие площадки для размещения своих контингентов, например, Румыния, где уже развернуты войска и сейчас строится новая военная база. Это может быть Польша, которая имеет соответствующую инфраструктуру. Также не стоит забывать о Турции, которая давно является членом НАТО», – отмечает он.

«Однако если Россия выйдет на границу с Молдавией, то последняя, вероятно, будет пытаться привлечь на свою территорию войска альянса. Кроме того, не исключаю, что парламент страны в таком случае экстренно соберется и примет решение о присоединении к Румынии, что означает автоматическое вхождение в НАТО. На инфраструктуру это, конечно, не повлияет, но даст республике качественно иной юридический статус», – подчеркивает собеседник.

«Однако в таком случае Приднестровье, скорее всего, будет потеряно для Молдавии и отойдет к России. Юридически от него Кишинев не откажется, но у него не будет иного выбора, кроме как принять данный факт. Как минимум потому, что у Тирасполя есть армия и там расположен контингент Москвы», – отмечает Андриевский.

К слову, отколоться может не только Приднестровье, но и Гагаузия. Как заявила глава автономии Евгения Гуцул, если власти Молдавии примут решение об объединении с Румынией, Гагаузия начнет процесс отделения республики. Она также уверена, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию и присоединятся к ней.

В Приднестровье же считают, что о превращении Кишинева в плацдарм НАТО пока говорить преждевременно, говорит Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. «Однако мы можем точно обозначить заинтересованность стран НАТО в создании санитарной зоны. Альянс стремится сформировать здесь некую линию соприкосновения России и стран блока.

Поэтому Запад заинтересован в Молдавии как в части общего стратегического плана по созданию буферной зоны между Россией и НАТО»,

– сказал он. «Кроме того, многие политические силы в Румынии заинтересованы в присоединении Молдавии. Это не является секретом. Данный путь также является основным и для Кишинева. Однако дальнейшее развитие событий будет определяться в Вашингтоне. Ни Бухарест, ни ЕС в целом не являются самостоятельными игроками и движутся в фарватере США», – подчеркивает собеседник.

«Также необходимо принять во внимание состояние общества в самой Молдавии. Оно расколото. Например, Гагаузия заинтересована в сотрудничестве с Москвой. То есть Россию можно вытеснить отсюда юридически, но сделать это в умах людей очень сложно. Надеюсь, что в ЕС и Румынии это понимают», – акцентирует эксперт.

«Что касается Приднестровья, то наш регион, конечно, очень зависит от событий на полях СВО. Чем более успешно будут идти события для России на Украине, тем меньше опасностей остается для Тирасполя, который также стремится поддерживать более тесный и дружественный диалог с РФ», – уточнил Щерба.