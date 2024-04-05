Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией

Гуцул: Гагаузия отделится от Молдавии в случае ее объединения с Румынией

Tекст: Валерия Городецкая

Гуцул выразила уверенность, что, если такое произойдет, жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию и присоединятся к ней, передает РИА «Новости».

«Но мы все же надеемся, что разум возобладает», – написала она в своем Telegram-канале.

Гуцул напомнила, что во время референдума в Гагаузии в 2014 году жители автономии заявили, что представляют свое будущее только в составе независимой и суверенной Молдавии. Она отметила, что Гагаузия относится к Румынии с уважением и хочет развивать сотрудничество, но ждет, что власти соседней республики «будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке объединения с Молдавией.