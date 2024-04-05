Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией
Гуцул: Гагаузия отделится от Молдавии в случае ее объединения с Румынией
Гагаузская автономия начнет процесс отделения от Молдавии, если власти республики примут решение об объединении с Румынией, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Гуцул выразила уверенность, что, если такое произойдет, жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию и присоединятся к ней, передает РИА «Новости».
«Но мы все же надеемся, что разум возобладает», – написала она в своем Telegram-канале.
Гуцул напомнила, что во время референдума в Гагаузии в 2014 году жители автономии заявили, что представляют свое будущее только в составе независимой и суверенной Молдавии. Она отметила, что Гагаузия относится к Румынии с уважением и хочет развивать сотрудничество, но ждет, что власти соседней республики «будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии».
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке объединения с Молдавией.