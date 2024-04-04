Премьер Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией

DC News: Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке объединения с Молдавией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета на это. Это мое право! Я по-прежнему верю в объединение Молдовы и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем другой путь», – цитирует Чолаку РИА «Новости».

По его словам, Молдавия на сегодня устойчива благодаря помощи Румынии. Он также подчеркнул, что в Молдавии живут такие же румыны, как и он сам, и что история совершила несправедливость, разделив их.

«Мы не можем изменить прошлое, а настоящее – следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», – добавил Чолаку.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны не расположены к объединению с Румынией.