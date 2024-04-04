Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Премьер Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией
DC News: Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке объединения с Молдавией
Глава правительства Румынии Марчел Чолаку в интервью порталу DC News высказался в поддержку объединения с Молдавией. Он считает, что объединение может произойти в том числе за счет вступления Молдавии в Европейский союз.
«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета на это. Это мое право! Я по-прежнему верю в объединение Молдовы и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем другой путь», – цитирует Чолаку РИА «Новости».
По его словам, Молдавия на сегодня устойчива благодаря помощи Румынии. Он также подчеркнул, что в Молдавии живут такие же румыны, как и он сам, и что история совершила несправедливость, разделив их.
«Мы не можем изменить прошлое, а настоящее – следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», – добавил Чолаку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители страны не расположены к объединению с Румынией.