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    28 марта 2024, 22:15 • Общество

    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО
    @ Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией.

    Президент Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, то такие аэродромы станут законной целью для российских военных. Глава государства сказал об этом во время общения с военными летчиками в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    Путин заявил, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – сказал президент, напомнив, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Напомним, ряд западных стран планирует передать Украине американские истребители F-16, которые находятся на вооружении более двадцати государств. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил о намерениях передать Киеву первые шесть истребителей летом этого года.

    Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года. Речь идет о 42 истребителях. Этих машин хватит на три небольшие эскадрильи. В коалицию стран, которые обещают передать истребители ВСУ, также входят Норвегия и Бельгия. В итоге Киеву было обещано около 60 истребителей. Однако сколько самолетов в итоге будет поставлено – даже на Западе не могут сказать однозначно.

    В экспертной среде нет единого мнения о том, где именно будут базироваться переданные Украине F-16. Но многие согласны с тем, что это будут приграничные с Украиной страны, так как размещение самолетов на территории самой Украины увеличивает шансы их уничтожения российской авиацией и средствами ПВО.

    «Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Украинские F-16 также могут оказаться на аэродромах Польши, например, в Жешуве, где, как и в Румынии, есть вся необходимая инфраструктура.

    «Как только F-16 будут задействованы, можно ожидать удара России по аэродромам их базирования. Россия может наносить ответные удары и по самолетам, которые будут наводить истребители», – добавляет военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что F-16 не в состоянии вести полноценный бой без внешнего целеуказания.

    «На F-16 установлена крайне близорукая радиолокационная станция, которая берет цели на удалении 100-120 километров. Для сравнения: наши «Сухие» и МиГи берут цели за 300 километров. Именно поэтому F-16 не улетает далеко от аэродрома, к которому привязан, и использует внешний канал для получения целеуказания, как правило, от самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS», – пояснил Артамонов.

    По словам эксперта, «установление факта передачи информации от самолета ДРЛО натовского производства будет расцениваться как участие этого самолета в вооруженном конфликте». Артамонов не исключает, что переданные Украине истребители могут оказаться на аэродромах в Молдавии, хотя считает такой шаг не слишком эффективным.

    «Власти Румынии заявляли ранее, что на территории Молдавии «проживают только румыны». Поэтому для Румынии – члена НАТО – эта территория фактически является своей. В то же самое время Эммануэль Макрон заявлял, что Россия мешает ему в Молдавии, на Кавказе и в Африке. Поэтому для НАТО Молдавия уже является своей зоной», – добавил собеседник.

    С версиями о том, что предназначенные Украине F-16 будут прежде всего базироваться в Румынии и Польше, согласен генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ. «Согласно всем нормативам и международным конвенциям, мы можем работать по тем аэродромам, с которых эти F-16 взлетали. В результате поляки и румыны подставят себя под удар», – считает Попов.

    Генерал не исключил вариант использования для базирования F-16 территории Молдавии, которая не входит в НАТО. При таком сценарии формально удары по ее аэродромам не будут означать атаки на инфраструктуру альянса, который тоже избегает прямого столкновения с Россией. По его оценке, принять американские истребители могут четыре-шесть молдавских аэродромов.

    «Молдавское правительство может пойти на размещение F-16, но не надо забывать про российский контингент в Приднестровье. ПМР – это большая кость в горле Запада. Наш контингент в ПМР обеспечен необходимыми средствами наблюдения – РЛС и системами ПВО. Эта информация будет напрямую передаваться нашим Вооруженным силам», – говорит Попов.

    По мнению генерала, использование территории Молдавии выгодно с геополитической точки зрения, но с оперативно-тактической – малоэффективно.

    «F-16 – дорогой самолет, на первом этапе их будет не очень много, поэтому Запад вряд ли рискнет массово перебросить их в Молдавию. А вот в той же Виннице засечь взлет F-16 на малой высоте не так-то легко, это возможно только в зоне действия наших радиолокационных полей систем ПВО и авиации», – добавил Попов.

    Но если Запад все-таки решит разместить F-16 в Молдавии, то это будет «пробой пера и разведкой боем». «Они могут посмотреть, будем мы сбивать их или нет. Но Россия, как сказал президент, не будет останавливаться. Если года полтора назад мы подумали бы об этом и попробовали бы решить вопрос по дипломатическим каналам, то сейчас просто последует ответ, они получат по зубам», – предупредил генерал.

    По мнению Леонкова, при выборе локации для F-16 главным критерием станет близость к украинской границе. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребители ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух – воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Таким образом, заявление Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

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